26. September 2018, 13:51 Uhr Felix Götze Tor für den Bruder

Felix Götze erzielt das 1:1 für den FC Augsburg gegen den FC Bayern.

Er widmet das Tor seinem Bruder Mario. "Ohne ihn wäre ich nicht hier", sagt er nach dem Spiel.

Doch die Vergleiche zwischen den beiden Brüdern sind schwierig. Felix ist ein anderer Spielertyp.

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Der Mann, der den entscheidenden Torschützen namens Götze eingewechselt hatte, war sich seiner Tat zunächst nicht bewusst. "Ich habe gar nicht gesehen, wer das Tor geschossen hat", sagte Trainer Manuel Baum, als er über das 1:1 seines FC Augsburg beim FC Bayern sprach. "Dann hab ich so einen hochroten Kopf in einer Traube gesehen, da wusste ich, der Felix hat das Tor geschossen."

Jokertor, Götze - die Vergleiche mit der jüngeren Familien- und Fußballhistorie lagen auf der Hand am Dienstagabend. Doch es gehört zu den bislang unbekannten, vielfältigen Qualitäten von Felix Götze, 20, dass er die aufgeregten Fragen nach seinem sechs Jahre älteren Bruder, dem Nationalspieler, unaufgeregt zu beantworten weiß. Ja, Mario habe ihm bereits eine SMS geschrieben, sagte Felix Götze. Und er widmete Mario den Treffer in der 86. Minute, als er den Ball mit der Brust über die Linie gedrückt hatte: "Ich wäre nicht hier ohne ihn, ohne seine Tipps. Das Tor ist für ihn." Doch umso mehr Menschen an diesem Abend über Felix Götze sprachen, umso hinfälliger wurden die Vergleiche.

Götze, Position Verteidiger, ist im Sommer von München nach Augsburg gewechselt, im vergangenen Jahr gehörte er zum Profikader des FC Bayern, deshalb konnten ihn nicht nur die Augsburger beschreiben. Torwart Manuel Neuer, dessen zögerliches Herauslaufen nach einem Eckball den Ausgleich erst ermöglicht hatte, sagte: "Ein sehr positiver Spieler, der versucht, immer viel zu lernen." Thomas Müller lobte Götzes Physis und sagte: "Er hat dann so ein bisschen entschuldigend geschaut, das muss er nicht."

Vier Jahre lang hat Felix Götze in München gespielt, von der U17 an, in der vergangenen Saison kam er 19 Mal als Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger für die U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Als er im Sommer nach Augsburg wechselte, waren sie beim FCA offenkundig positiv überrascht, wie gut er auf Anhieb mithielt. Baum sagte während der Vorbereitung einmal grinsend: "Seine Brüder" - Fabian Götze, 28, spielte bis 2013 für die SpVgg Unterhaching ein Jahr unter Trainer Baum - "sind ja beide eher sehr filigrane Offensivspieler." Felix dagegen könne "auch dazwischen hauen." Gegen Gladbach am zweiten Spieltag wurde er erstmals im defensiven Mittelfeld eingewechselt, auch die 29 Minuten in seinem zweiten Bundesligaspiel am Dienstag absolvierte er als Sechser vor der Viererkette. Innenverteidiger Martin Hinteregger sprach gar von einem "überragenden Gefühl", wenn Götze eingewechselt werde: "Weil er Ruhe ausstrahlt."

Nun sind solche Lobeshymnen für einen jungen Fußballer natürlich schön, aber auch riskant, weshalb Baum auch hinzufügte: "Jetzt muss er erst mal runterkommen." Baum, immerhin studierter Pädagoge, wirkte allerdings nicht, als würde er sich außerordentlich sorgen. Bedenkenlos sprach er über den roten Kopf des Torschützen, über den Götze selbst dann natürlich auch reden musste. "Das ist leider schon immer so gewesen, dass ich bei jeder körperlichen Anstrengung rot anlaufe", sagte er. Ampel oder Tomate, das seien deshalb seine Spitznamen. Er lachte.

Es gibt ein paar Szenen in der Dokumentation "Being Mario Götze" für den Sender DAZN, in denen sind Mario und Felix gemeinsam zu sehen: beim Physiotherapeuten, im Eisbad, beim Fußballtennis. Die ganze Dokumentation handelt von den Folgen des Tors im WM-Finale 2014, vom Hype, vom Druck. Mario Götze sagt aus dem Off über die Karriere seines Bruders: Es sei wichtig, "dass er geduldig ist und nicht von jetzt auf gleich alles mögliche erwartet."

Bevor Felix Götze das Stadion in München verließ, wurde er nach seinen Erwartungen nach seinem ersten Bundesligator gefragt. Er sagte, er könne gar nicht glücklicher sein. Er erwarte eigentlich gar nichts. "So viele Minuten spielen, wie es geht", das wünsche er sich. Das klang nicht übertrieben.