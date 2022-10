Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Normalerweise schickt André Breitenreiter im Fall eines gegnerischen Eckstoßes ausnahmslos die gesamte Besatzung in die Verteidigung. "Warum auf einen Mann verzichten?", fragte der Trainer der TSG Hoffenheim rhetorisch in die kleine Gesprächsrunde: Ein Eckstoß für den Gegner bedeute, dass man ein Gegentor verhindern müsse, ein Gegenangriff mit eigenem Treffer gelinge bloß in einem von hundert Fällen, und deshalb verzichte er darauf, für den eventuellen Konter einen Stürmer in vorderer Position zu postieren - normalerweise.

Am Freitagabend um viertel nach neun in Gelsenkirchen hat Breitenreiter die Norm außer Acht gelassen. Er beorderte Angreifer Georginio Rutter an die Mittellinie, während sich Schalke 04 fast vollständig zur Ecke im und am Hoffenheimer Strafraum versammelte, und prompt rannte dann der französische Stürmer seinem einsam zurückgelassenen Gegenspieler Cedric Brunner davon, nachdem er von Torwart Oliver Baumann den Ball erhalten hatte. Kurz darauf vollendete Munas Dabbur mit dem 2:0 für die TSG den Ausnahmefall eins von 100. "Da haben wir Schalke überrascht", stellte Breitenreiter mit süffisantem Unterton fest.

Wenn am Wochenende in Gelsenkirchen über die Frage der Fragen beraten wird - nämlich über den Verbleib des Cheftrainers Frank Kramer -, dann sollte es auch um diesen Moment der Überraschung gehen, der im Spiel gegen die TSG über Sieg und Niederlage entschied. Dabburs 2:0 kurz vor dem Pausenpfiff brachte den Schock, den die Schalker nicht mehr verkrafteten, es war der Anfang vom Ende, das mit einer 0:3-Niederlage noch gnädig ausfiel. Kramer war in klassischer Form von seinem Kollegen ausgecoacht worden. "Das darf nicht passieren", fiel Schalkes Coach zur besagten Szene ein, und damit hatte er vollkommen recht: Es durfte nicht passieren, dass allein Brunner abgestellt war, um einen möglichen Konter über den rasend schnellen Rutter zu stoppen.

Dass Schalkes Manager Rouven Schröder später darauf bestand, der Fehler habe bei Brunner gelegen ("da muss man Foul spielen"), war offensichtlich ein Manöver zur Verteidigung des Trainers. Doch das große Rasenbild nach dem Abpfiff zeugte schon von fortgeschrittener Abschiedsstimmung. Kramer fand keinen Platz mehr in der Mitte der Mannschaft und seiner Trainer-Kollegen, selbst das knollennasige Maskottchen Erwin verzichtete auf eine solidarische Trostgeste, weil sie nicht ins emotionale Geschehen passte. Der obligatorische Einheits-Beschwörungskreis mit Spielern und Betreuern fand nicht mehr statt, und auch das Publikum sah von Anti-Trainer-Kundgebungen weitgehend ab - einerseits aus Anstand, andererseits aus dem Gefühl heraus, dass sich weiterer Protest sowieso erübrigt.

Sportchef Schröder führte am Freitagabend aber noch Abwehrgefechte, um Zeit für die Gespräche mit Vorstand und Aufsichtsrat zu gewinnen. "Frank Kramer ist unser Trainer", sagte er zwar, aber er sagte auch, dass es "keine Garantien" dafür gebe, dass er das auch beim Wiedersehen mit Hoffenheim am Dienstag beim DFB-Pokalspiel noch sein werde.

Am Samstag deuteten die Meldungen aus den Krisensitzungen des Klubs tatsächlich darauf hin, dass Kramer dieses Spiel noch leiten wird. Aber Schröder müsste den Gremien bei fortdauernder Erfolglosigkeit insbesondere beim wichtigen Bundesliga-Spiel am kommenden Wochenende gegen den direkten Abstiegskampf-Konkurrenten Hertha BSC nicht nur erklären, warum es nun doch besser wäre, den Trainer zu wechseln, sondern auch, warum Kramer im Juni überhaupt verpflichtet wurde. Das Thema könnte Schröder zumindest teilweise zurückgeben an die Verantwortlichen: Letztlich hat auch der strenge Sparsamkeitskurs dazu geführt, dass der kostengünstige und allen widrigen Arrangements aufgeschlossene Kramer als Nachfolger für den Aufstiegshelden Mike Büskens anheuerte. Schalke wählte die einfachste Lösung - trotz branchenweit bekannter Erkenntnisse, die Vorbehalte gegen Kramers Trainerarbeit begründen.

Dann könnten wieder Extrakosten entstehen: Für die Abfindung des alten und den Lohn des neuen Trainers. Als Favorit gilt Thomas Reis, 49, der zuletzt drei Jahre mit gutem Erfolg den VfL Bochum gecoacht hat, unlängst aber nach Fehlstart und Dissonanzen entlassen wurde. Die Unstimmigkeiten hatten auch damit zu tun, dass er im Mai Kontakt zu Rouven Schröder hatte. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Spielerzeiten beim VfL.

Gegen Hoffenheim hatte Kramer eine Mannschaft aufgeboten, die die Zuschauer mit einem positiven Fußball-Entwurf überraschte. Im Zentrum agierten zwei Spieler, die ihnen der Trainer bisher weitgehend vorenthalten hatte, weil sie offenbar nicht in seine Spielidee hineinpassten. Nun durften der Tscheche Alex Kral und der Franzose Florent Mollet, beide im Sommer verpflichtet und von Manager Schröder mit Vorschusserzählungen willkommen geheißen, erstmals gemeinsam im Mittelfeld spielen. Sie steigerten deutlich das spielerische Niveau. Warum Mollet, 30, bisher kaum gespielt und zuletzt sogar öfter auf der Tribüne gesessen hatte, begründete Kramer am Freitag auf staunenswerte Weise: "Er ist ein guter Kicker, aber er kommt aus einer anderen Liga und spricht eine andere Sprache." Allerdings spricht Mollet nicht Chinesisch, sondern Französisch, und mit Profifußball ist er unter anderem durch 173 Einsätze in der ersten französischen Liga vertraut. Er habe "Zeit zur Eingewöhnung" gebraucht, fand Kramer jedoch.

Dank Mollet und Kral hatte Schalke bis zur Pause mehr als ein halbes Dutzend vielversprechender Torszenen, die erste Halbzeit habe "richtig Spaß gemacht", sagte Mittelstürmer Simon Terodde, der bisher selten Spaß hatte an Kramers Fußball und deswegen der innerbetrieblichen Opposition zugerechnet wird.

Die TSG offenbarte mehr Klasse und Strategie, aber Schalke steckte den Rückschlag des frühen 0:1 durch Robert Skovs Elfmeter (11.) gut weg und hielt ordentlich mit. Bis zum 0:2. "In der einen oder anderen Situation, haben wir nicht gut verteidigt, das muss man auch sagen", räumte Terodde ein und berührte damit ein zentrales Problem. Ein Gleichgewicht der defensiven und offensiven Elemente hat Kramer in den knapp vier Monaten seines Wirkens nie herstellen können, er hat keine Stärken entwickelt und die Schwächen nicht behoben, und die Tendenz lässt nicht Besserung, sondern eine Vertiefung der Kontraste erwarten. Insbesondere die erste Halbzeit am Freitagabend deutete dennoch darauf hin, dass ein erfolgreicher Abstiegskampf mit dieser Schalker Mannschaft sicherlich schwierig wird - aber immer noch möglich ist.