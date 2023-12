Mit der Tabellenführung zu Weihnachten wurde es nichts, unzufrieden war Jürgen Klopp nach dem nächsten Remis in Anfield aber keineswegs. "Wenn man nicht sicher war, wo wir in der Tabelle hingehören, zeigt das Ergebnis, dass wir dort oben hingehören. Jetzt müssen wir von hier aus weitermachen", sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem 1:1 im Spitzenspiel der englischen Premier League gegen Tabellenführer FC Arsenal am Samstag.