Torwarttrainer beim FC Bayern:Neuers engster Vertrauter muss gehen

Jahrelang Seite an Seite im Bayern-Dress: Toni Tapalovic (l.) und Manuel Neuer.

Von Sebastian Fischer

Für einen Torwarttrainer des FC Bayern war Toni Tapalovic zuletzt ungewöhnlich viel im Gespräch. Deshalb kamen all die Geschichten noch mal auf: dass er ein enger Freund von Bayern-Torhüter Manuel Neuer ist, dass sie sich aus gemeinsamen Schalker Zeiten kennen und in München schon seit 2011 zusammenarbeiten, dass die beiden gemeinsam in den Urlaub fuhren.