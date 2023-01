Alles okay, sagt seine Geste: Thomas Müller als Ersatzspieler in Leipzig.

Was sich in der Vorbereitung andeutete, scheint sich zu bewahrheiten: Der Nationalspieler hat seinen Stammplatz beim FC Bayern an Musiala und Choupo-Moting verloren. Wichtig bleibt er trotzdem.

Von Sebastian Fischer, München

So hatte man die Stimme von Thomas Müller selten gehört. Sie zählt ja zu den vertrautesten im deutschen Fußball, man kennt sie in vielen Erscheinungsformen: Müller rufend auf dem Platz, Müller in Ausschweifungen erzählend, Müller lachend (gerne über einen Witz von Müller).

Am vergangenen Freitagabend dann, nach dem 1:1 des FC Bayern in Leipzig, war etwas neu: Müller war beim Interview außer Atem, er keuchte ein bisschen zwischen den Antworten, und vielleicht muss man sich daran jetzt gewöhnen. Er hatte im Stadion noch eine Laufeinheit mit den anderen Ersatzspielern eingeschoben.

Ein Spiel ist das Jahr für den FC Bayern nun alt und um ein paar Erkenntnisse reicher. Eine davon: So ganz abgeschüttelt haben die Spieler die WM und die lange Winterpause noch nicht. In den Punkten Aggressivität und Genauigkeit müsse sich die Mannschaft an diesem Dienstag (20.30 Uhr) daheim gegen den 1. FC Köln steigern, hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Leipzig gesagt, wo nur sieben Torschüsse gelangen. In der Pressekonferenz am Montag erklärte Trainer Julian Nagelsmann, manche Abläufe hätten nicht gestimmt. Mal habe "die nötige Ruhe" im Angriff gefehlt, oft hätten die Spieler "ganz komisch im Raum gestanden". Allerdings sei er sich sicher, dass die Mannschaft gegen Köln wieder offensivstärker auftrete.

Einen "Freifahrtschein" für alle Einsätze wolle kein Spieler, sagt Nagelsmann, der wäre der Motivation abträglich

Eine weitere Erkenntnis zum Jahresbeginn ist die, dass der FC Bayern das komplizierte Thema vorerst nicht los wird, für die nächste Saison nach jetzigem Stand drei Torhüter mit Anspruch auf einen Stammplatz zu beschäftigen: den einen Tag vor dem Leipzig-Spiel verpflichteten Yann Sommer, den mit einem Beinbruch verletzten Manuel Neuer und den derzeit noch an AS Monaco verliehenen Alexander Nübel.

Nübel saß am Wochenende im ZDF-"Sportstudio" und gab einmal mehr zu verstehen, dass er sich eher nicht hinter Neuer auf die Bank setzen werde. Salihamidzic sagte der Bild, es wäre schon gut gewesen, wenn Toni Tapalovic, Bayerns Torwarttrainer und Neuers Trauzeuge, Nübel in Monaco wenigstens mal angerufen hätte. Außerdem sagte Uli Hoeneß im "Doppelpass" bei Sport 1, dass er einen "Abgesang" auf Neuer "seltsam und unglaublich" fände. Einig waren sich alle Befragten darin, jetzt erst mal abzuwarten, wer im Sommer gesund ist und als Stammtorwart überhaupt infrage kommt.

So weit, so unklar also, da sind die Antworten auf eine andere Personalfrage schon etwas konkreter und akuter, sie betreffen den zweitältesten deutschen Nationalspieler nach Neuer beim FC Bayern: Müller, 33, der in Leipzig erst in der 83. Minute eingewechselt wurde und sich nicht darüber beschwerte. "Jeder muss sich dem Team unterordnen", sagte er.

Schon länger hatte sich angedeutet, dass sich seine Situation im Klub zum Jahresbeginn etwas anders als gewohnt gestalten könnte. Müller war im Herbst länger verletzt, hatte Probleme an der Hüfte, die Mannschaft gewann ohne ihn. Es folgte die schwache Weltmeisterschaft in Katar.

"Müller spielt immer", das hat einst Louis van Gaal gesagt. Müller spielt immer mal wieder, so könnte es Nagelsmann jetzt sagen. Was er natürlich nicht macht, diese Pointe lässt der Trainer ausnahmsweise liegen. Stattdessen sagte er, eine Rolle als Herausforderer sei für Müller nach dessen Verletzung ganz normal. "Diesen Freifahrtschein will kein Spieler, dass er immer spielt, weil das nicht zuträglich ist für die Motivationslage, völlig unabhängig von dem herausragenden Charakter, den Thomas hat." Ob Müller gegen Köln spiele, habe er noch nicht entschieden.

Bei Spielen im Dreitagesrhythmus wird auch Müller seine Minuten sammeln

In Leipzig schoss allerdings Eric Maxim Choupo-Moting sein elftes Tor im zehnten Bayern-Spiel hintereinander, und wer noch Zweifel am Status des ehemaligen Ergänzungsstürmers hatte, konnte Ehrenpräsident Hoeneß im "Doppelpass" zuhören. Der empfahl, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem 33-Jährigen zur Not auch um zwei Jahre zu verlängern, obwohl das den Münchner Hausregeln für den Umgang mit Ü-30-Spielern widerspräche.

Nagelsmann hatte bereits in Leipzig bestätigt, dass Choupo-Moting auch gegen Köln gebraucht wird. "Gesetzt ist generell niemand", sagte der Trainer, aber: "Er hat heute wieder gut gespielt, und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er's am Dienstag erneut versuchen darf."

Und Müller? Der sagte in Leipzig, er sei "natürlich heiß drauf, Minuten zu sammeln". Aber bevor es konkret darum gehen konnte, auf welcher Position das gelingen könnte, ging er Richtung Kabine.

Infrage kommen für ihn die zentralen offensiven Rollen im Mittelfeld und Sturm. Die Position auf der "Zehn" belegt der auch bei der WM dem deutschen Ausscheiden zum Trotz überzeugende Jamal Musiala, auf der "Neun" spielt Choupo-Moting. Spätestens sobald einer eine Pause braucht, dürfte Müller gefragt sein. Deutlich mehr Stärken bringt er ein, wenn er nicht als vorderste Spitze aufläuft. Vielleicht kann er die Position im Mittelfeld auch mal gemeinsam mit Musiala besetzen. Wobei sich dann die Frage stellt, welche andere Position dafür unbesetzt bliebe.

Trotzdem ist es gerade wohl die unwahrscheinlichste Option von allen, dass Müller bei Spielen im Dreitagesrhythmus die Gelegenheit zum Minutensammeln langfristig verwehrt bleibt. Er stehe mit dem Trainer "in gutem Austausch", sagte Müller in Leipzig: "Wir sind ja beide sehr kommunikativ, reden ganz offen miteinander, sind beide daran interessiert, dass der FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnt, und versuchen uns gegenseitig dafür zu benutzen."

Nagelsmann sagte am Montag, was er so ähnlich in den vergangenen Tagen schon oft gesagt hat: "Dieses Thema ist aufgrund der Persönlichkeit von Thomas Müller und seiner Bedeutung im deutschen Fußball und für Bayern München ein größeres als intern für uns beide in der Kommunikation." Dass es mit jedem Spiel von Müller auf der Bank eher etwas größer wird, das weiß er natürlich auch.