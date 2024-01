Die Fußballerinnen von Bayern München sind in der Champions League schon in der Gruppenphase gescheitert. Der deutsche Meister kam im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain trotz zweifacher Führung nur zu einem 2:2 (1:0) und verpasste erstmals seit der Saison 2017/'18 das Viertelfinale. Georgia Stanway (88.) wurde mit einem Eigentor zur tragischen Figur der Münchnerinnen. Nationalspielerin Giulia Gwinn (36.) und Sydney Lohmann (75.) hatten die Bayern, denen nur ein Sieg zum Weiterkommen verholfen hätte, zweimal in Führung gebracht. Doch Tabitha Chawinga (73.) und eben Stanway glichen für die Gäste aus.