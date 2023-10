Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Und 315 Tage sind eine lange Zeit. Kurz nach der unseligen WM in Katar war Manuel Neuer zu einer Skitour aufgebrochen. Um den Kopf frei zu bekommen, wie er sagte. Stattdessen fand er sich in der Unfallklinik wieder. Mit einem offenen Bruch des Schien- und Wadenbeins im rechten Unterschenkel. Neuers Skiunfall am 9. Dezember 2022 trat beim FC Bayern eine Lawine los. Der Klub entließ Torwarttrainer Toni Tapalovic, den engsten Vertrauten Neuers, der der SZ sagte, er fühle sich, als habe man ihm "mein Herz rausgerissen". Bald darauf musste auch Trainer Julian Nagelsmann gehen (dessen engster Vertrauter Tapalovic nie war), Thomas Tuchel kam. Und der kündigte am Freitag die Rückkehr Neuers ins Bayern-Tor an. Am Samstag in Mainz werde Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen und wohl auch in der Champions League in Istanbul. Aber dann: "Wir versuchen, dass es das Heimspiel gegen Darmstadt wird." Aus diesem Anlass hatte Tuchel Blumen für den Rekonvaleszenten mitgebracht: "Wir sind sehr stolz auf ihn. Aus solch einer schweren Verletzung so klar zurückzukommen, dazu gebührt ihm das allergrößte Lob. Ihn jetzt so gelöst zu sehen, macht uns und mich persönlich glücklich." Jetzt muss nur noch Neuers Herz heilen.