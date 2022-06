Kommentar von Christof Kneer

Uli Hoeneß spielte selbst noch Fußball, als erstmals ein Weltstar in die deutsche Bundesliga kam. Kevin Keegan hatte mit dem FC Liverpool gerade den Europapokal der Landesmeister gewonnen, als er sich entschied, zum Hamburger SV zu wechseln. Leider war die Auslandsvermarktung der Bundesliga damals noch nicht erfunden, und selbst die Inlandsvermarktung war dergestalt, dass in der Sportschau nur drei Spiele gezeigt werden durften. Allerdings konnte man davon ausgehen, dass sowohl der Verein von Uli Hoeneß als auch der von Kevin Keegan zu den Auserwählten gehörten, der FC Bayern und der HSV zählten zu den großen Attraktionen der Liga.

Als Keegan drei Jahre später weiterzog, konnte er stolz auf einige Hinterlassenschaften zurückblicken. Er hatte den HSV an der Spitze etabliert, sein mit der Popgruppe Smokie produzierter Hit "Head over heels in love" war auf Platz zehn der deutschen Verkaufs-Charts gelandet, und der Vorname "Kevin" erfreute sich bei deutschen Eltern großer Beliebtheit.

Ob es Menschen gibt, die ihre Söhne demnächst "Sadio" nennen werden, das weiß man nicht, aber fest steht, dass die Münchner Hals über Kopf verliebt sind. Mané sei der erste Weltstar, der auf dem Höhepunkt seiner Kunst in die Bundesliga wechsele, das erzählen sie bei Bayern gerade mit prallem Besitzerstolz. Dass sie dabei Keegan unterschlagen, sei ihnen verziehen, denn es ist ja so: Die Münchner können diese Geschichte gerade gut gebrauchen.

Man darf die Bayern nun erst mal als Gentlemen alter Schule loben, sie haben der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen zu ihrem Einstand ein außergewöhnliches Geschenk gemacht. Sadio Mané wird die Bundesliga international sichtbarer machen, und auch der heimischen Dramaturgie dürfte es nicht schaden, wenn bei Bayerns vorhersehbaren Siegen wenigstens ein neues Gesicht ins Bild kommt. Auch dieser Zirkus lebt davon, dass er immer wieder neue Artisten präsentiert.

Für ihren Triumph am Transfermarkt haben die Bayern ein paar große Fragen in Kauf genommen

Das Gute an großen Bayern-Transfers ist, dass sie immer etwas über das Innenleben des Vereins verraten. In München sind solche Personalien immer auch politisch, sie lassen sich als Signale nach innen und außen lesen. Auf missratene Spielzeiten oder verlorene Finals dahoam reagieren die Bayern stets mit demselben Reflex: Teure Posing-Personalien wie Luca Toni, Franck Ribéry (2007) oder Javi Martinez (2012) lassen sich als aggressives Frustshopping verstehen und sind gleichzeitig eine Drohung an die Konkurrenz. Auch im Fall Mané muss man sich einen trotzigen Unterton dazu denken: Seht her, was wir Bayern immer noch vermögen! Und schaut mal, ihr Ungläubigen, welch tollen Spieler unser Hasan Salihamidzic holen kann!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Sadio Mané unabhängig von seiner exquisiten Qualität auch ein Spieler fürs Schaufenster ist. Vor allem der Ehrenpräsident Hoeneß hat es sich ja mit verblüffender Wucht zur Aufgabe gemacht, den Sportchef Salihamidzic zu stärken. Zwar dürfen sie in München nun zurecht ein paar Gratulationen in Empfang nehmen, aber für ihren Triumph am Transfermarkt haben die Bayern ein paar große Fragen in Kauf genommen, die die Sportliche Leitung erstmal lösen muss.

Die Qualität des Ressorts Salihamidzic wird sich nun vor allem an den Kader-Entscheidungen erweisen, die mit Mané zusammenhängen. Kann es sportlich und vor allem atmosphärisch funktionieren, eine Offensive mit Lewandowski, Müller, Mané, Coman, Sané, Gnabry und Musiala zu beschäftigen? Muss jemand verkauft werden, und wenn ja, dann wer und für wie viel Geld? Wäre es strategisch wirklich eine kluge Entscheidung, für den 30-jährigen Mané den 26-jährigen Gnabry zu opfern, der ein Vertrauter des Führungsspielers Kimmich ist und ein grundsätzlich aufregender Spieler des neulich noch so hochgelobten 1995/96er-Jahrgangs? Und sollte man den Trainer Nagelsmann bei der Moderation des Kabinenklimas nicht vielleicht ein bisschen mehr unterstützen?

Ja, der große Transfer ist gemacht. Aber die Arbeit beginnt jetzt nochmal von Neuem.