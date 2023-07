Von Philipp Schneider, Rottach-Egern

Ganz am Ende erhob sich Jan-Christian Dreesen von seinem Stuhl und rückte zusammen mit den Fußballern Raphael Guerreiro und Konrad Laimer. Ganz eng, es mussten schließlich alle drei ablösefreien Sommerzugänge des FC Bayern gemeinschaftlich auf ein Foto passen. Und bevor Dreesen, der vor 50 Tagen ablösefrei und klubintern vom Finanzvorstand zum Vorstandsvorsitzenden befördert worden war, in die Handykameras lächelte, schuf er sogar noch eine kleine dramaturgische Zuspitzung: "Jetzt wird's spannend, wie man zwei Trikots gleichzeitig hochhält!"

Was soll man sagen? Es klappte tadellos! Auch wenn es der Spannung abträglich war, hielt Guerreiro sein Leibchen mit der Nummer 22 unfallfrei in die Höhe, Laimer seines mit der 24. Und als dann lauter Fotos entstanden, die dies auch noch dokumentierten, blieb im Grunde nur noch die Frage offen: Warum eigentlich haben die Bayern die beiden Spieler, die sie in diesem Transfersommer bereits sicher haben, nicht einzeln präsentiert?

Eine solitäre Betrachtung wären Guerreiro und Laimer allemal wert gewesen. Schon deshalb, weil die Bayern sie gemäß des seit Jahrzehnten bewährten Jagdreflexes von den größten nationalen Konkurrenten abgeworben hatten: Der ehemalige Dortmunder Guerreiro, 29, wurde 2016 Europameister mit Portugal. Der ehemalige Leipziger Laimer, 26, wurde 2017 - damals noch in Diensten von Salzburg - immerhin als bester Spieler der österreichischen Bundesliga geehrt.

Aber insgeheim wissen die Bayern natürlich auch, dass "Konni" und "Rapha", wie sie Dreesen am Montag nannte, wohl kaum die Transfers sind, die darüber entscheiden werden, ob der FC Bayern mit dem Trainer Tuchel in der kommenden Saison die Champions League gewinnen wird. "Konni und Rapha haben wir sehr schnell bekommen, weil sie ablösefrei waren. Jetzt kommt die Zeit, die schwierig ist", gab Dreesen zu bedenken. In dieser schwierigen Zeit wird sich zeigen, ob der nicht günstige Außenverteidiger Kyle Walker und der sündteure Mittelstürmer Harry Kane tatsächlich aus der Premier League zum FC Bayern wechseln werden - was nach dem Wunsch des geheimnisvollen siebenköpfigen Ausschuss Sport bei den Bayern bereits als ausgemacht gilt.

"Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht", erklärt Dreesen.

Wobei zumindest der Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht findet, dass die Zeit vor der nun anbrechenden schwierigen Zeit super einfach gewesen wäre. "Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass ein Guerreiro oder ein Laimer gar nicht mehr als Neuzugang gelten. Ich halte das für ganz hervorragende Leute, die uns weiterhelfen!", hatte er am Vortag bei einem selbstverständlich mal wieder denkwürdigen öffentlichen Auftritt im Trainingslager in Rottach-Egern gerufen. Möglicherweise hätte er sich deshalb auch dafür stark gemacht, die hervorragenden Leute einzeln zu präsentieren.

Frage tags darauf an den Vorstandvorsitzenden: Ob er glaube, dass Uli Hoeneß mit seinen öffentlichen Aussagen den Wechsel von Harry Kane unwahrscheinlicher gemacht habe? Nun, antwortete Dreesen: "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht" - was sich ohne viel Phantasie als ein mutiger Zähmungsversuch des Ehrenpräsidenten deuten ließ. Angesprochen auf Kane hatte Hoeneß bei seinem Heimspiel am Tegernsee gesagt: "Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen!"

Nun ist es ja so: Wer am Gras zieht, der mäht und kultiviert es nicht. Er reißt die Halme ab. Ange Postecoglou, der Trainer von Tottenham Hotspur, der mit der Mannschaft gerade im Trainingslager in Australien weilt, war zumindest nicht amused, als ihm der Wortlaut der "Abteilung Attacke" in Perth überliefert wurde, die ihm vielleicht sogar als "Department of Attack" übersetzt wurde.

"Gleich die erste Frage, was?", fragte der Coach den Reporter schnippisch zurück, gab sich aber siegesgewiss, dass er Kane zum Verbleib bei Tottenham wird überreden können: "Wenn andere Vereine über Spieler reden wollen, die bei uns unter Vertrag stehen, ist das für sie ein größeres Problem als für uns."

So sah das am Montag auch Dreesen. Viel lieber als über Kane sprach er über die hervorragenden Leute auf den Stühlen neben sich: Konni und Rapha. Beide seien "absolute Wunschspieler", sagte Dreesen, "die genau in das Schema von Thomas Tuchel passen." Das ist zumindest im Falle des einen, Konrad Laimer, purer Zufall. Denn bestellt wurde Laimer von Tuchel nie. Der Trainer nahm lediglich eine Lieferung entgegen, die an seinen Vorgänger Nagelsmann und den Sportvorstand Salihamidzic adressiert war - weil beide inzwischen verzogen sind. Der andere hingegen, Raphael Guerreiro, ist ein alter Bekannter von Tuchel, den er sich aus Dortmund herbeigewünscht hat.

"Rapha", sagte Tuchel am Tegernsee, sei "ein No-Brainer". Diesen Begriff verwenden Engländer, um klarzumachen, dass etwas so selbstverständlich ist, dass zur Entscheidungsfindung nicht einmal das Kleinhirn eingeschaltet werden muss. Im Falle Guerreiros konnten die Bayern und Tuchel die Grübel-Phase nicht nur deshalb überspringen, weil er ablösefrei wechselte. Der Portugiese sei "technisch super stark", ein "Schlitzohr" - und noch etwas: "einfach fußballschlau".

Was so beiläufig daherkommt, ist aus Sicht von Tuchel die höchste Auszeichnung. Wer von Tuchel als fußballschlau bezeichnet wird, der darf abends einschlafen, ohne zuvor auf dem Kopfkissen die Gedanken rasen zu lassen. Wer fußballschlau ist, kann gut antizipieren, sieht verborgene Räume, findet Lösungen. Am variablen Guerreiro schätzt Tuchel all dies, seit er ihn in dessen zweitem Dortmunder Jahr vom Linksverteidiger zum Mittelfeldspieler umfunktionierte - mit großem Erfolg. Im Zusammenhang mit Laimer verwendete Tuchel das Attribut "fußballschlau" nicht. Der Österreicher sei dafür "extrem fleißig und enorm laufstark", was ein bisschen so klang, als sei er einer, der sich den Fußball erarbeitet.

Tuchel hat am Tegernsee einen kleinen bis mittelgroßen Ausverkauf an Mittelfeldspielern bis Ende der Transferperiode bewusst nicht ausgeschlossen - und neben Sadio Mané vor allem Leon Goretzka im Schaufenster ausgestellt. Vor diesem Hintergrund war es nicht uninteressant, dass sich Guerreiro klar zu einer "Lieblingsposition hinten links" bekannte, womit er Goretzka und Laimer im Kampf um einen Stammplatz aus dem Weg gehen würde. Nicht ausgeschlossen, dass Tuchel andere Pläne mit ihm hat. Laimer wiederum erklärte, was ohnehin jeder weiß: Dass nämlich das zentrale Mittelfeld sein Zuhause sei, "ob es dann die Sechs oder die Acht ist, das macht nicht mehr den ganz großen Unterschied". Höchstens für Goretzka. Der säße dann auf der Bank. Oder er wäre gar nicht mehr da.