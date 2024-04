Bayern München ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) erstmals seit sechs Wochen wieder leer ausgegangen. Nach zuvor fünf Siegen in Serie verlor der Pokalsieger in der Mannheimer SAP Arena am Sonntagnachmittag völlig überraschend gegen den Abstiegskandidaten MLP Academics Heidelberg 82:89 (44:42). Trotz der fünften Saisonniederlage in der Bundesliga bleiben die Münchner Tabellenführer, weil auch Chemnitz überraschend der BG Göttingen unterlag. Die Gastgeber waren für das besondere Spiel in die große Arena umgezogen, 9796 Zuschauer erlebten den Coup der Academics. "Heidelberg hat unfassbar hart gekämpft. Wir hatten Schwierigkeiten, die Intensität zu matchen", sagte Münchens Elias Harris: "Wir müssen uns an die eigene Nase packen, uns hinterfragen."