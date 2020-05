WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose kehrt als Co-Trainer des FC Bayern München in den Spitzenfußball zurück. Als neuer Assistent von Hansi Flick treibt der Weltmeister von 2014 damit zielstrebig seine zweite Karriere voran. "Hansi Flick und ich kennen uns seit unseren gemeinsamen Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft sehr gut, wir vertrauen uns sowohl fachlich als auch menschlich", sagte der 41-Jährige. "Für mich ist dies der nächste Schritt in meiner Laufbahn als Trainer." Den neuen Posten tritt Klose zum 1. Juli an. Der Vertrag ist laut Mitteilung vom Donnerstag auf ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 datiert.

Der U17-Trainer hatte schon Begehrlichkeiten an anderer Bundesliga-Stelle geweckt, jetzt fiel sein Votum für den Platz an der Seite des früheren Weggefährten. Flick und Klose feierten als Co-Trainer und Angreifer 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titel. "Miro ist mit seiner Erfahrung als ehemaliger Profi auf allerhöchstem internationalen Niveau die perfekte Ergänzung unseres Trainerteams", sagte Flick, der bis 2023 verlängert hat. Flick freut sich, dass sein Co-Trainer Danny Röhl nun ebenfalls bis 2023 verlängert hat.

Klose, mit 71 Toren in 137 Partien erfolgreichster Torschütze der deutschen Länderspielgeschichte, wird zudem seine Fußball-Trainer-Lizenz anstreben. "Er ist der erfolgreichste deutsche Stürmer der letzten 15 bis 20 Jahre. Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere unsere Stürmer als Trainer von ihm profitieren werden", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Miro war auch der Wunschkandidat von Hansi Flick."

Was Klose von Joachim Löw gelernt hat

Klose steht seit bald zwei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag, führte als Jugendtrainer Stürmer-Individualtraining ein. Im ersten Jahr kam sein Nachwuchsteam bis ins Halbfinale um die deutsche B-Jugendmeisterschaft. In der derzeit unterbrochenen Spielzeit ist es Tabellendritter. "Er hat zwei Jahre die U17 betreut und das mit sportlich überzeugenden Resultaten und einer positiven Entwicklung der Mannschaft", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Zuvor gehörte der frühere Bayern-Profi Klose auch beim Nationalteam zeitweise zum Trainerstab von Bundestrainer Joachim Löw. Er nahm "taktische Finesse" mit, lernte von Löw "ein Gespür für Spieler, für den Zusammenhalt in der Gruppe", wie er selbst berichtete. "Als Miro von 2016 bis 2018 unser Trainerteam der Nationalmannschaft unterstützte, merkte man ihm das Interesse, die Leidenschaft und Expertise für den Trainerberuf an", erinnerte DFB-Direktor Oliver Bierhoff kürzlich. "Es ist klasse, dass mit Miroslav Klose ein Weltmeister den Trainerweg derart akribisch geht und sein Wissen kontinuierlich erweitert."

Flicks Stab gehören außer dem mit 16 Toren erfolgreichsten WM-Torjäger Klose und Röhl (Co-Trainer Analyse) noch Hermann Gerland (Co-Trainer), Toni Tapalovic (Torwarttrainer) und Holger Broich (Wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness) an. Röhl war im Sommer 2019 vom englischen Premier-League-Club FC Southampton zum FC Bayern gewechselt. Dort war er Assistent von Teammanager Ralph Hasenhüttl, mit dem er zuvor bei RB Leipzig zusammengearbeitet hatte.