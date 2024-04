Von Christof Kneer

Nach dem Spiel hatte Joshua Kimmich das Glück verlassen. Im Spiel war die Idee mit diesem Laufweg noch ganz hervorragend aufgegangen, Kimmich materialisierte sich unversehens an einem Ort, an dem ihn niemand außer Raphaël Guerreiro erwartet hatte. Und Guerreiros Vorlage war dann lange genug in der Luft, um in Kimmich den entscheidenden Erinnerungsprozess zuzulassen. Hatte Hermann Gerland nicht früher mal gesagt, man solle den Ball immer in die Ecke köpfen, aus der die Flanke geflogen kam? Kimmich interpretierte Gerlands Ratschlag dann allerdings etwas frei, er köpfte den Ball nicht, sondern ... nun, wie soll man sagen? Er rammte, wuchtete, donnerte, polterte und rummste ihn ins Tor. Würde man den Moment, der den FC Bayern ins Halbfinale der Champions League brachte, in einem Comic erzählen, müsste man eine Menge Knall-, Zisch- und Bumm-Symbole über diesen Kopfball malen. Dieses Tor war eine Detonation.