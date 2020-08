Der FC Bayern gewinnt im Viertelfinale der Champions League spektakulär mit 8:2 gegen den FC Barcelona. Die Stimmen zum Spiel:

Trainer Hansi Flick: "Ich muss der ganzen Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie hat die Intensität über das ganze Spiel hochgehalten, das ist unsere Mentalität, dafür stehen wir. Ich bin sehr, sehr happy, auch für mein ganzes Trainerteam. Es ist schon so, dass wir auch im Training eine hohe Qualität haben. Und das zeigt man auf dem Platz. Wie man trainiert, spielt man auch. Und das hat heute genauso gestimmt. Aber es ist nur ein Spiel. Wir freuen uns alle, dass es heute so gekommen ist, aber wir wissen auch, dass wir noch einiges vor der Brust haben. Klar kann man sagen, es ist ein Statement, aber auch das nächste Spiel fängt wieder bei Null an."

Thomas Müller: "Das war ein sehr spezieller Abend. Allein das Ergebnis und das, wie es sich auf dem Platz angefühlt hat, sind sehr besonders. Wir wollten heute von Anfang an den Gegner beherrschen mit unserer Art, Fußball zu spielen. Wir haben eine super erste Halbzeit hingelegt. Wir waren brutal dominant. Wir können heute mit einem Lächeln einschlafen."

Leon Goretzka: "Es ist schwierig so kurz nach dem Spiel, aber wir sind natürlich sehr euphorisch. So richtig klar wird einem das erst in den nächsten Tagen. Das Selbstvertrauen ist da, keine Frage. Das wird auch nicht weniger. Aber das war erst ein Schritt von dreien."

Joshua Kimmich: "Das ist schon brutal. Man muss sich vor Augen führen, dass wir gegen Barcelona mit 8:2 gewonnen haben. Das ist schwierig zu begreifen."

Auf die Frage, ob ihm Lionel Messi leid tue, antwortete er: "Nein."

Sportvorstand Hasan Salihamidžić: "Es war eine Wahnsinns erste Halbzeit, gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Wir waren einfach gefährlich. Es war von Anfang an ein Genuss, den Jungs beim Fußballspielen zuzuschauen. Wir sind glücklich, aber wir wollen mehr."

Barcelonas Trainer Quique Setién über seine Zukunft und das Spiel: "Natürlich minimieren sich die Chancen für mich. Wir haben uns überrollt gesehen von einer sehr guten Mannschaft."