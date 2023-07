Sportliche Leitung in München

Christoph Freund wird nach SZ-Infos neuer Sportdirektor des FC Bayern. Zuvor hatten Sky und die Bild-Zeitung am Dienstag übereinstimmend darüber berichtet. Der 46-Jährige arbeitet seit acht Jahren in gleicher Funktion beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg, zuvor war er dort bereits einige Jahre lang Sportkoordinator bzw. Teammanager. Eine Bestätigung vonseiten des FC Bayern gab es zunächst nicht.

Der Österreicher, der selbst in seiner Heimat unterklassig spielte, soll seinen Posten Sky zufolge am 1. September als Nachfolger des nach Saisonende entlassenen Hasan Salihamidzic antreten. Er besitzt in Salzburg noch einen Vertrag bis 2026, somit wäre womöglich eine Ablöse fällig. Im April 2021 war Freund als neuer Sportchef beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt gehandelt worden.

Im September 2022 war Freund auch vom FC Chelsea umworben worden. Die Salzburger erteilten ihm allerdings keine Freigabe. "Wie ich bereits in Interviews bestätigt habe, gab es Interesse des FC Chelsea an meiner Person. Wenn ein derart großer Klub anfragt, ehrt das nicht nur mich und die Arbeit des FC Red Bull Salzburg, es ist natürlich auch ein Umstand, der persönliche Überlegungen nach sich zieht", sagte Freund damals, entschied sich aber zum Verbleib bei RB: "Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin und ein Wechsel für mich nicht infrage kommt." Der FC Bayern war offenbar nun erfolgreicher.