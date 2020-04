FC Barcelona:Katalanischer Krisenzirkus

Es gibt ein Grundgesetz, das bei jedem Fußballklub gilt, auch beim FC Barcelona. Es lautet: Solange der Ball ins Tor rollt, gibt es keine Krisen - außer in ganz besonderen Ausnahmesituationen. Zurzeit rollt, wie man weiß, der Ball weder ins Tor noch sonst irgendwo hin, schon gar nicht in Barcelona: Für das Staatsgebiet Spaniens und damit auch für Katalonien gilt seit Mitte März der Alarmzustand. Superstar Lionel Messi? Ist daheim in Quarantäne, offenbar bei bester Gesundheit, immerhin. Ansonsten aber geht es derzeit beim FC Barcelona drunter und drüber.

Das Präsidium hat dabei eine echte Meisterleistung vollbracht. Man wirft sich mitten im Lockdown, der weitaus strenger gehandhabt wird als in Deutschland, das Porzellan vor aller Augen so stramm an den Kopf, dass die Sportzeitungen in fußballarmer Zeit keine Mühe haben, ihre Seiten zu füllen. Nachdem gleich sechs hochrangige Funktionäre aus dem 20-Mann-Führungsgremium des FC Barcelona gegangen waren, schrieb die Zeitung As voller Bewunderung, der Verein habe ein Schisma aufgeführt, "ohne dass jemand auch nur einen Schritt vor sein Haus tut".

Das muss man erst mal hinkriegen - wobei das Kunststück nur möglich war, weil der Zwist im Klub schon länger gärt.

Ein Teil des Präsidiums probte den Aufstand

Wie es sich für einen innenpolitischen Machtkampf gehört, ist er von außen nicht so einfach zu entwirren. Der Streit ist von vielen Handlungssträngen und Intrigen durchzogen, und er hatte auch noch einen bizarren Auslöser: eine kaum nachvollziehbare, als "Barçagate" bekannte Propagandaschlacht in sozialen Netzwerken.

Im Februar war bekannt geworden, dass der FC Barcelona eine als recht obskur geltende Firma namens "I3 Ventures" unter Vertrag genommen hatte. Deren offizielle Mission: das Image des seit 2015 regierenden Vereinschefs Josep María Bartomeu im Internet zu schützen. Der Radiosender Cadena Ser enthüllte, dass deshalb auch anonyme Accounts betrieben wurden, um Gegner des Präsidiums zu diskreditieren. Auch Spieler, die den Klubfunktionären ein Dorn im Auge waren, wurden zu aller Verblüffung im Netz attackiert, zum Beispiel Messi und Gerard Piqué. Wer von Barças Feldzug im Netz wann wusste, soll die Unternehmensberatung PWC klären, deren Bericht lässt noch auf sich warten.

Mindestens ebenso spannend sind andere heikle Fragen: Wieso wurde eine siebenstellige Summe an I3 Ventures gezahlt, obwohl der Marktwert der Dienstleistungen nur einen Bruchteil davon betrug? Und warum wurden die bezahlten Beträge so gestückelt, dass sie nicht der Kontrollkommission des Klubs vorgelegt werden mussten? Diese Kommission muss erst aktiv werden, wenn ein Vertrag Zahlungen von mehr als 200 000 Euro vorsieht. Und welch Zufall: Die fraglichen Verträge, die sich laut Gazzetta dello Sport auf mehr als drei Millionen Euro Honorar für drei Saisons summieren, beliefen sich immer auf rund 190 000 Euro, und sie wurden auf verschiedene Sektionen des Klubs verteilt.

Am Montag enthüllte die Zeitung Sport, dass in der Angelegenheit auch Barcelonas Nachwuchsabteilung zahlen musste, ohne dass deren Verantwortliche davon wussten. Vor ein paar Tagen machte der prominenteste der Präsidiumsdissidenten, Emil Rousaud, eine Interviewrunde bei katalanischen Radiosendern und äußerte eine auf der Hand liegende, aber ungeheure Vermutung: Jemand müsse "in die Vereinskasse gegriffen" haben. Belege legte er nicht vor - dass sie sich finden lassen dürften, bezweifelt er nicht. Rousaud bemühte dafür eine gängige spanische Metapher: Wenn etwas "weiß und in einer Flasche" abgefüllt sei, handele es sich um "Milch"! Der FC Barcelona teilte per Kommuniqué mit, rechtliche Schritte gegen Rousaud zu prüfen.