In der Bundesliga scheinen immer noch nicht alle die Hygiene-Maßnahmen verinnerlicht zu haben. Ausgerechnet Augsburgs neuer Chefcoach Heiko Herrlich kauft während der Hotel-Quarantäne Zahnpasta und Hautcreme ein - mit Folgen. Die erste Konsequenz: Herrlich wird seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) im Geisterspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg nicht betreuen.

Der 48-Jährige selbst berichtete am Donnerstag von seinem Ausflug in einer Video-Pressekonferenz: "Ich habe keine Zahnpasta, die ist am Ausgehen, und keine Hautcreme mehr gehabt, und dann bin ich mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen." Das DFL-Konzept zur Fortsetzung des Spielbetriebs in der Corona-Krise aber sieht vor, dass "mindestens die letzten 7 Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht" werden müssen, "wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird". Dort sollen Spieler und Betreuer isoliert und gegen eine Ansteckung mit dem Virus geschützt werden.

Kurioserweise hatte Herrlich bei der Videoschalte auch um Verständnis geworben für den Fall von bestimmten Verstößen der Bundesligaprofis gegen Hygieneregeln. Mit dem Neustart an diesem Wochenende sollen die Spieler unter anderem auch auf Abklatschen und Umarmungen beim Jubeln verzichten, zudem sollen sie das Spucken vermeiden. Falls aus Versehen "aus der Emotion heraus, der Leidenschaft und Freude" dagegen verstoßen werde, "dann darf man das dem Spieler nicht vorwerfen", meinte der frühere Nationalstürmer. Herrlich warnte davor, solche möglichen Verstöße öffentlich zu verurteilen: "Wenn wir dann anfangen, das zu kontrollieren und in den Medien zu zeigen und das denunzieren, dann sind wir in einer Sackgasse."

Später am Abend entschuldigte sich der Trainer für seinen eigenen Einkauf: "Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe. Auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen", wird der Coach am Abend in einer Mitteilung des FC Augsburg zitiert. Herrlich: "Ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden."

Er werde zu seinem Fehler stehen und "aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen". In den nächsten Tagen werden weitere Corona-Tests durchgeführt, teilte der FCA dazu weiter mit. Nach zwei negativen Testergebnissen werde Heiko Herrlich die Trainingsarbeit beim FC Augsburg wieder aufnehmen.