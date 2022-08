Langsam lässt die Anspannung nach, erzählt Marion Schöne, die European Championships sind vorbei. Die Multi-Europameisterschaft in München hätte kaum besser bewertet werden können. Athleten, Zuschauer und Politik sind voll des Lobes, die Veranstaltung soll gar eine Blaupause für künftige Großveranstaltungen sein. Alles freilich ist nicht reibungsfrei vonstatten gegangen, deshalb zieht die 59-jährige Olympiapark-Chefin eine Bilanz, die nicht jedem gefallen dürfte. Schöne ist die erste Frau in dieser Position, und sie spricht Klartext - über die teils enervierende Zusammenarbeit mit Verbänden, dreiste Funktionäre und gibt Anregungen, was sich ändern sollte.