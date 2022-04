Europa League:Eintracht Frankfurt gewinnt bei West Ham United

Eintracht Frankfurt kann weiter vom ersten europäischen Titel seit 42 Jahren träumen. Das Team von Trainer Oliver Glasner gewann im Halbfinal-Hinspiel der Europa League vor 60 000 Zuschauern bei West Ham United mit 2:1 (1:1) und verschaffte sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel. Ansgar Knauff bereits nach 49 Sekunden und Daichi Kamada (54.) trafen für die international einmal mehr deutlich stärker als in der Liga aufspielenden Frankfurter, Michail Antonio (21.) erzielte das Tor für die Engländer.

Zum Weiterkommen reicht der SGE am kommenden Donnerstag im eigenen Stadion ein Unentschieden. In einem möglichen Finale könnte es für Frankfurt am 18. Mai in Sevilla zu einem deutschen Duell mit RB Leipzig oder zum Aufeinandertreffen mit den Glasgow Rangers kommen.

Am Rande des Spiels kam es auf der Presstribüne zu einem Zwischenfall: Zwei Radio-Kommentatoren der ARD wollen in der ersten Halbzeit, als West Ham den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1: 1 erzielte, kurzzeitig attackiert. Die beiden Kommentatoren thematisierten den Vorfall direkt in ihrer Radioreportage, einem der beiden waren demzufolge die Kopfhörer heruntergerissen worden. Die Journalisten forderten in der Folge zusätzliche Ordner zum eigenen Schutz an.