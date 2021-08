Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt erwarten in der Gruppenphase der Europa League schwierige Duelle. Union Berlin erwischt in der Conference League lösbare Aufgaben.

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben bei der Auslosung für die Gruppenphase in der Europa League unangenehme Gegner erhalten. Der Werksklub trifft auf Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest mit Trainer Peter Stöger. Die Hessen müssen sich mit Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul mit Rio-Weltmeister Mesut Özil und Royal Antwerpen auseinandersetzen.

Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt. Die Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten erreichen die K.-o.-Phase, wo sie gegen die drittplatzierten Teams der Champions League um einen Platz im Achtelfinale kämpfen. Die Gruppendritten spielen in der K.-o.-Phase der Europa Conference League, wo sie gegen die Gruppenzweiten der Europa Conference League um einen Platz im Achtelfinale spielen.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat bei der Auslosung für die Gruppenphase in der Conference League machbare Gegner erhalten. Der Hauptstadtklub spielt gegen Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa. Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt. Die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale der Conference League. Die Gruppenzweiten ziehen in die K.o.-Runden-Play-offs ein, wo sie auf die Teams treffen, die in der Gruppenphase der Europa League Platz drei belegt haben.

Die Begegnungen in der Europa League:

Gruppe A

Olympique Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prag

Bröndby IF

Gruppe B

AS Monaco

PSV Eindhoven

RS San Sebastian

SK Sturm Graz

Gruppe C

SSC Neapel

Leicester City

Spartak Moskau

Legia Warschau

Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Olympiakos Piräus

Fenerbahce Istanbul

Royal Antwerpen

Gruppe E

Lazio Rom

Lokomotive Moskau

Olympique Marseille

Galatasaray Istanbul

Gruppe F

Sporting Braga

Roter Stern Belgrad

Ludogorets Razgrad

FC Midtjylland

Gruppe G

Bayer Leverkusen

Celtic Glasgow

Betis Sevilla

Ferencvaros Budapest

Gruppe H