Der FC Bayern hat an den FC Barcelona ganz gute Erinnerungen.

In der Gruppenphase der Champions League bekommen Borussia Dortmund und der FC Bayern attraktive Gegner. Wolfsburg hat Losglück, RB Leipzig steht dagegen vor einer kaum zu lösenden Aufgabe.

In der Gruppenphase der Champions League trifft der FC Bayern auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Istanbul. Borussia Dortmund spielt gegen Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul.

RB Leipzig muss gegen Manchester City und Paris Saint-Germain mit dem FC Brügge ums Weiterkommen kämpfen, Wolfsburg hat es mit Lille, Sevilla und Salzburg zumindest auf dem Papier sehr viel leichter. Der erste Spieltag findet am 14. und 15. September statt.

Die Gruppen in der Übersicht.

Gruppe A

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

FC Brügge

Gruppe B

Atlético Madrid

FC Liverpool

FC Porto

AC Mailand

Gruppe C

Sporting Lissabon

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Gruppe D

Inter Mailand

Real Madrid

Schachtjor Donezk

Sheriff Tiraspol

Gruppe E

FC Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Dynamo Kiew

Gruppe F

FC Villarreal

Manchester United

Atalanta Bergamo

Young Boys Bern

Gruppe G

OSC Lille

FC Sevilla

RB Salzburg

VfL Wolfsburg

Gruppe H