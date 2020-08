Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Viertelfinale der Europa League erreicht. Das Team von Trainer Peter Bosz ließ dem schottischen Vizemeister Glasgow Rangers im Achtelfinal-Rückspiel keine Chance und steht nach dem 1:0 (0:0) erstmals seit zwölf Jahren unter den letzten Acht in einem europäischen Wettbewerb.

Am 12. März hatte die Werkself mit einem 3:1 im Ibrox Park die Tür für die Qualifikation zum Final-8-Turnier in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Gegner im Viertelfinale ist am Montag in Düsseldorf der italienische Vize-Meister Inter Mailand, einer der Topfavoriten. Moussa Diaby (51.) sorgte vor Geisterkulisse für den hochverdienten Erfolg.

Trapp hält überragend, aber Frankfurt trifft nicht

Eintracht Frankfurt hat den Einzug in das Europa-League-Endturnier erwartungsgemäß verpasst. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter schied am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Basel nach einem 0:1 (0:0) aus. Schon das Hinspiel vor der Corona-Zwangspause im März hatte die Eintracht deutlich mit 0:3 verloren. Das Tor für Basel erzielte Fabian Frei (88.). Damit ist beim Finalturnier der besten acht Teams vom 10. bis 21. August in Nordrhein-Westfalen nur Bayer Leverkusen aus der Bundesliga vertreten.

Sevilla schlägt Rom und trifft auf die Wolverhampton Wanderers

Rekordsieger FC Sevilla ist mühelos ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Das spanische Spitzenteam setzte sich im Achtelfinale in Duisburg 2:0 (2:0) gegen AS Rom durch und bekommt es am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) an gleicher Stelle mit den Wolverhampton Wanderers zu tun, die mit 1:0 (1:0) gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus gewannen.

Am Donnerstag trafen Sergio Reguilon (22.) und Youssef En-Nesyri (44.) für den fünfmaligen Titelträger aus Sevilla. Weil das Hinspiel wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, wurde nur eine Partie auf neutralem Platz ausgetragen. Für Wolverhampton erzielte Raul Jimenez den frühen Führungstreffer (8.) per Foulelfmeter. Im Hinspiel hatten sich die Engländer mit einem 1:1 von Piräus getrennt.