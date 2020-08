Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Viertelfinale der Europa League erreicht. Das Team von Trainer Peter Bosz ließ dem schottischen Vizemeister Glasgow Rangers im Achtelfinal-Rückspiel keine Chance und steht nach dem 1:0 (0:0) erstmals seit zwölf Jahren unter den letzten Acht in einem europäischen Wettbewerb.

Am 12. März hatte die Werkself mit einem 3:1 im Ibrox Park die Tür für die Qualifikation zum Final-8-Turnier in Nordrhein-Westfalen geöffnet. Gegner im Viertelfinale ist am Montag in Düsseldorf der italienische Vize-Meister Inter Mailand, einer der Topfavoriten. Moussa Diaby (51.) sorgte vor Geisterkulisse für den hochverdienten Erfolg.

Sevilla besiegt den AS Rom

Rekordsieger FC Sevilla steht im Viertelfinale der Europa League. Die Spanier setzten sich am Donnerstag im Achtelfinale von Duisburg gegen den italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom mit 2:0 (2:0) durch. Wegen der Corona-Pandemie hatte im März kein Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften stattfinden können, so dass nur ein Spiel zur Entscheidung führte. In der nächsten Runde trifft Sevilla am kommenden Dienstag (11. August/21.00 Uhr) auf die Wolverhampton Wanderers oder Olympiakos Piräus.

Sergio Reguilón (22.) brachte den fünfmaligen Titelträger des Wettbewerbs in der fast menschenleeren Duisburger Arena in Führung. Youssef En-Nesyri erhöhte kurz vor der Pause (44.). Roms Gianluca Mancini sah in der Nachspielzeit nach einem Foulspiel die Rote Karte (90.+10).