Europa League:Hoffenheim feiert den perfekten Start

Mit einem Rekordergebnis hat die TSG Hoffenheim im achten Anlauf den ersten Europacup-Auswärtssieg ihrer Klubgeschichte eingefahren. Der Bundesligist gewann 4:1 (1:0) vor leeren Rängen beim belgischen Ex-Meister KAA Gent und steht nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits dicht vor dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League.

Für die Kraichgauer war es der höchste Erfolg im Europapokal. "Ich bin sehr glücklich über diesen klaren und verdienten Sieg", sagte Trainer Sebastian Hoeneß: "Die Jungs haben den Matchplan optimal umgesetzt."

Ishak Belfodil (36. per Handelfmeter), Florian Grillitsch (52.) und Mijat Gacinovic (73.) trafen für die TSG. Zuvor hatte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann einen Foulelfmeter gehalten (14.). Tim Kleindienst (90.+3) verkürzte, ehe Munas Dabbur den Endstand herstellte (90.+4).

Die Kraichgauer hatten beim Auftakt der Gruppenphase in der vergangenen Woche gegen Roter Stern Belgrad gewonnen (2:0). Durch den zweiten Dreier in der Gruppe L ist das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs für die Hoffenheimer schon zum Greifen nahe. Nach der Liga-Partie am Montag gegen Union Berlin kommen am Donnerstag die Tschechen von Slovan Liberec in den Kraichgau.

Sieg für Milan, Pleite für Tottenham

Zlatan Ibrahimovic hat mit dem AC Mailand ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel gefeiert. Portugals Trainerlegende José Mourinho erlitt dagegen mit Tottenham Hotspur einen unerwarteten Rückschlag. Die Engländer verloren 0:1 (0:1) beim belgischen Außenseiter Royal Antwerpen. Milan setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen Sparta Prag durch, obwohl Ibrahimovic einen Elfmeter verschoss.

Zum Milan-Führungstreffer durch Brahim Diaz (24.) leistete der 39-Jährige zunächst die Vorarbeit. Dann holte der Schwede einen Foulelfmeter heraus, schoss den Ball aber an die Oberkante der Latte (37.). Für die Entscheidung sorgte Rafael Leao (57.), der zur zweiten Halbzeit für Ibrahimovic eingewechselt worden war. Zudem traf Diogo Dalot (66.).

Mourinho sah einen folgenschweren Ballverlust von Ben Davies in der eigenen Hälfte, der zum Rückstand durch Lior Rafaelov (29.) führte. Die Spurs, die mit einem 3:0 gegen den Linzer ASK gestartet waren, fanden gegen die kompakt verteidigenden Belgier kein Rezept. Der LASK mit der Bremer Leihgabe Johannes Eggestein siegte in Unterzahl 4:3 (3:1) gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad.