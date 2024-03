Der Fußball scheint für den Fußballtrainer Åge Hareide zurzeit nicht im Mittelpunkt zu stehen. "Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich nach jetzigem Stand zögern, gegen Israel zu spielen", sagte der Trainer der isländischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen in einem Interview. "Aufgrund dessen, was in Gaza geschieht und was sie Frauen, Kindern und anderen unschuldigen Zivilisten angetan haben. Das sollte nicht geschehen, und wir sollten dieses Spiel nicht spielen."

Island kann sich in den Play-offs noch für die Fußball-EM in Deutschland qualifizieren. Der Gegner an diesem Donnerstag in Budapest: Israel. Doch Hareide wollte lieber über die mehr als 31 000 Palästinenser sprechen, die laut UN während der israelischen Militäroffensive in Gaza getötet wurden. Rund zwei Drittel von ihnen sollen Frauen und Kinder sein. Wegen einer Hungersnot könnte diese Zahl rasant steigen. "Es ist sehr, sehr schwierig für mich, nicht mehr über diese Bilder nachzudenken, die wir jeden Tag sehen", sagte Hareide. "Aber wenn wir nicht spielen, werden wir gesperrt und riskieren eine weitere Bestrafung."

Etliche Sportverbände, Parlamentsabgeordnete und Menschenrechtsgruppen gehen noch einen Schritt weiter und werben für einen Boykott. Im Fußball fordern zwölf Nationalverbände aus dem Nahen Osten den Ausschluss Israels aus der Fifa. Der Initiator war Prinz Ali bin Al Hussein aus Jordanien, Präsident des Westasiatischen Fußballverbandes. Zu den Unterzeichnern gehören auch die einflussreichen Verbände aus Saudi-Arabien und Katar. Und in den palästinensischen Gebieten verbreiten mehr 300 Sportvereine den Slogan "Ban Israel".

Auch auf politischer Ebene rückt der Sport in den Fokus. Im Februar schickten 26 Mitglieder des französischen Parlaments einen Brief an das Internationale Olympische Komitee IOC, darin fordern sie Sanktionen gegen Israel. Im Europaparlament beteiligten sich 13 Abgeordnete an einem ähnlichen Vorstoß. Zudem vernetzen sich Politiker, Aktivisten und Sportler in mehreren Ländern für Petitionen. Eine stammt von der ehemaligen irischen Basketballerin Rebecca O'Keeffe. Rund 400 Sportler versammeln sich hinter ihrer Kampagne: "Irischer Sport für Palästina".

In ihrer Argumentation verweisen diese Initiativen auch auf die Olympische Charta. Darin heißt es, dass die Ausübung des Sports ein Menschenrecht sei: "Jeder Mensch muss die Möglichkeit zur Ausübung von Sport ohne Diskriminierung jeglicher Art und im olympischen Geist haben."

Dazu als Kontrast die Meldungen aus dem Krieg: Vermutlich wurden in Gaza mehrere Hundert Sportler, Trainer und Funktionäre getötet, darunter der olympische Fußballtrainer Hani Al Masdar. Dutzende Sportplätze, Hallen und Verbandsräume in Gaza sind zerstört, darunter jene des Palästinensischen Olympischen Komitees. Überdies wurde das Yarmouk-Stadion, in dem bereits seit 1938 Fußball gespielt wurde, von der israelischen Armee als Internierungslager genutzt.

Die internationalen Sportverbände wollen Israel und Russland nicht auf die gleiche Stufe stellen

Mit Blick auf diese Entwicklung fordern zahlreiche Organisationen, dass Israel im Sport genauso behandelt werden müsse wie Russland. Nach dem Angriff auf die Ukraine hatten Dachorganisationen wie die Fifa oder die Uefa die russischen Mannschaften aus ihren Wettbewerben ausgeschlossen. Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris dürfen Sportler aus Russland nur als "neutrale Athleten" ohne nationale Symbolik antreten.

Die internationalen Sportverbände aber wollen Israel und Russland nicht auf die gleiche Stufe stellen. Auf Nachfrage erinnert das IOC an die Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees (ROC) im Oktober 2023. Die Begründung: Das ROC hatte die Sportverwaltungen in den besetzten ukrainischen Gebieten an sich gebunden und damit laut IOC die "territoriale Integrität des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine verletzt". Im Gegensatz dazu, so das IOC, haben die eigenständigen Olympischen Komitees aus Israel und Palästina ihre "Zuständigkeit nicht über den eigenen Bereich hinaus ausgedehnt".

Die palästinensischen Sportorganisationen weisen diese Auslegung zurück und erinnern an ihren Alltag vor dem Krieg. Häufig seien ihre Sportler an Kontrollpunkten im Westjordanland festgehalten worden. Oft hätten israelische Behörden die Einfuhr ihrer Sportgeräte erschwert. Auf der anderen Seite nehmen Fußballteams aus den jüdischen Siedlungen im Westjordanland, die von den UN als völkerrechtswidrig eingestuft werden, mitunter an Wettbewerben israelischer Verbände teil.

In Israel dagegen scheinen Politik und Sport um Diplomatie bemüht zu sein. Schließlich blicken sie auf eine jahrzehntelange Geschichte, in der israelische Athleten immer wieder ausgeschlossen und boykottiert wurden. "Ich vertraue darauf, dass die Fifa die Politik nicht in den Fußball einbezieht", sagte Niv Goldstein, Geschäftsführer des israelischen Fußballverbandes, in einem Fernsehinterview. Zudem, betonte er, habe Israel ein Recht auf Selbstverteidigung. Am 7. Oktober hatte die Terrororganisation Hamas im Süden Israels mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 230 nach Gaza verschleppt.

Auch israelische Medien und Sicherheitsbehörden greifen den Sport in ihrer Verteidigungslinie auf. So soll die Hamas in Gaza auch von Sportplätzen Raketen abgefeuert haben. Palästinensische Fußballteams seien mitunter als Rekrutierungszellen genutzt worden. Einige Sportplätze im Westjordanland sollen nach Terroristen benannt sein. Und auf Bannern und Wappen palästinensischer Vereine sei der jüdische Staat auf der Landkarte mitunter gar nicht eingezeichnet.

Eine EM-Teilnahme Israels wäre für Deutschland mit großen Herausforderungen verbunden

Sollte die israelische Fußballnationalmannschaft nun in der Qualifikation für die EM das erste Play-off gegen Island gewinnen, dann würde sie am Dienstag auf die Ukraine oder Bosnien und Herzegowina treffen. Bei einem Erfolg stünde Israel vor dem zweiten großen Turnier seit der WM 1970. Doch für den Gastgeber Deutschland wären damit große Herausforderungen in der Sicherheit verbunden. Die wenigen israelischen Sportler, die seit dem 7. Oktober an internationalen Wettbewerben teilnahmen, waren auf Personenschutz und geheime Unterkünfte angewiesen. Die israelischen Fechter mussten nach einer Bombendrohung in Bern in der Umkleide warten. Der Fußballer Sagiv Jehezkel wurde für eine Solidaritätsaktion mit den Hamas-Opfern in der Türkei vorübergehend festgenommen.

Auch in Deutschland ist die Zahl antisemitischer Vorfälle drastisch gestiegen. Dabei greifen Gruppen wie die BDS-Bewegung, die Israel wirtschaftlich isolieren will und vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wird, auch den Sport auf. Im Internet ruft BDS, was für "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen" steht, zum Beispiel zu Protesten, Sitzstreiks und "friedlichen Störungen" bei Wettkämpfen auf, womöglich auch bei der EM und den Olympischen Spielen.

Das IOC und der europäische Fußballverband Uefa betonen, dass sie keine Sanktionen gegen Israel planen. Vermutlich auch, weil einflussreiche Nationen im Sport wie die USA, Deutschland und Frankreich an der Seite Israels stehen. Aber ob andere Verbände bei weiter steigenden Opferzahlen in Gaza ähnlich agieren? Der Eishockey-Weltverband IIHF schloss israelische Nationalteams zunächst aus, nahm diese Entscheidung nach Kritik wieder zurück.

Auch die Sponsoren halten sich zurück, weil sie in diesem Spannungsfeld wohl nur verlieren können. Der Sportartikelhersteller Puma lässt seinen Vertrag mit dem israelischen Fußballverband auslaufen, eine Entscheidung, die angeblich schon 2022 getroffen wurde. In Israel wurde Puma heftig kritisiert. Die Unterstützer der Boykottforderungen feierten das: als ihren eigenen Erfolg.