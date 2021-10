Das DFB-Team muss sich gegen Spanien und Dänemark durchsetzen. Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger will die Bundesliga stärken. Der SSC Neapel verteidigt die Tabellenführung in Italien.

Meldungen in der Übersicht

Fußball, EM: Die schwierigen Aufgaben konnten Martina Voss-Tecklenburgs EM-Vorfreude nicht schmälern. "Es ist eine Gruppe, die uns von Anfang an herausfordern wird, aber das kann auch gut sein, dass du so gleich im Turnier bist", sagte die Fußball-Bundestrainerin nach der Auslosung am Donnerstagabend in Manchester.

Bei der Endrunde 2022 in England (6. bis 31. Juli) trifft der achtmalige Turniersieger in Gruppe B auf den Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland. Voss-Tecklenburg sieht die deutsche Auswahl angesichts der mittlerweile hohen Leistungsdichte in Europa als eines von "acht, neun Teams, die den Titel gewinnen können". 250 Tage vor dem EM-Anpfiff begannen Reiseplanung und Auswahl eines Basecamps für einen möglichst langen England-Trip. Die DFB-Auswahl spielt in Milton Keynes gegen die Däninnen mit ihrer Star-Stümerin Pernille Harder (8. Juli) und Außenseiter Finnland (16. Juli), das Spiel gegen Spanien steigt in Brentford in West-London (12. Juli). Die Gruppenersten und -zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Dort war bei der vergangenen EM 2017 schon Schluss für den Dauersieger aus Deutschland - gegen den kommenden Auftaktgegner Dänemark.

Die Bundestrainerin bekommt nach eigener Aussage schon "Gänsehaut" beim Gedanken an den nächsten Sommer. "Ich denke, es wird das bisher größte und beste EM-Turnier", denn: "Wir sind in einem Land, das Fußball liebt, mit tollen Stadien und Mannschaften."

Fußball, DFB: Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger setzt sich für die Eigenständigkeit und damit eine Stärkung der Fußball-Bundesliga der Frauen ein. "Man muss der Bundesliga der Frauen eine Sonderrolle geben. Wenn man dafür wirbt, mehr Mädchen zum Fußball zu bringen, darf man die Bedeutung und die Anziehungskraft der Frauen-Bundesliga nicht unterschätzen, sondern muss sie intensiv weiterentwickeln", sagte der der 76 Jahre alte Ehrenpräsident des Fußballverbandes Rheinland im Sportbuzzer-Interview (Freitag).

Zwanziger hat für den DFB-Bundestag im März 2022 den Antrag initiiert, die Frauen-Bundesliga aus dem Deutschen-Fußball-Bund auszugliedern. Nur durch Nationalmannschaft und Clubfußball sei die Faszination des Fußballs an die Basis zu vermitteln. "Man muss sehen, dass man die Spiele der zwölf Clubs in der Frauen-Bundesliga sichtbarer macht, die Fernsehpräsenz weiter verstärkt. Die Strahlkraft der Liga, in der es wirklich tolle Spiele gibt, muss medial verstärkt und damit auch für Sponsoren attraktiver gemacht werden", gibt er als Ziel aus.

Bis zum Bundestag werde es Gremiensitzungen beim DFB geben, und "dann werden wir uns sicher bis Ende des Jahres auf eine Lösung verständigen, die diese Ziele verwirklicht. Ob das in einem eigenen Verband ist, wird man sehen", sagte Zwanziger.

Basketball, NBA: Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic (25 Punkte) gewannen die Mavs mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs und landeten ihren dritten Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. "Es ist schwer, nach einem 20-Punkte-Rückstand zurückzukommen", sagte Kleber, der mit sechs Blocks auch noch seinen Karrierebestwert einstellte: "Aber wir haben es geschafft und egal wie hässlich das Spiel war, wir haben es gewonnen."

Eine empfindliche Schlappe musste dagegen Daniel Theis mit den Houston Rockets einstecken. Das 91:122 gegen die weiterhin unbesiegten Utah Jazz (4:0 Siege) war bereits die vierte Niederlage für die Rockets bei einem Sieg. Center Theis kam in 20 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte.

Die Chicago Bulls mussten nach ihrem Traumstart mit vier Siegen unterdessen ihre erste Niederlage einstecken. Die Aufholjagd mit einem starken Schlussviertel kam zu spät, der Altmeister verlor 103:104 gegen die New York Knicks. Ebenso erstmals verloren die Golden State Warriors beim 101:104 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies. Damit sind die Jazz das einzig verbliebene Team, das alle seine bisherigen Saisonspiele gewonnen hat.

Fußball, Serie A: Der SSC Neapel hat die Tabellenspitze der italienischen Serie A nach einer Nacht zurückerobert. Der zweimalige Meister bezwang den FC Bologna am Donnerstag 3:0 (2:0), bleibt ungeschlagen und löste mit 28 Punkten den punktgleichen AC Mailand ab. Milan hatte am Mittwoch den FC Turin 1:0 besiegt. Das Duo hat sich bereits sieben Punkte vom Tabellendritten Inter Mailand abgesetzt.

Der Spanier Fabian Ruiz Pena (18.) erzielte für Napoli das 1:0, die weiteren Tore fielen durch Foulelfmeter. Beide verwandelte Lorenzo Insigne (41./62.). Der italienische Nationalstürmer hat damit vier Saisontore erzielt - alle vom Elfmeterpunkt.