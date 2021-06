Von Christof Kneer

Der Traum wurde in der Nachspielzeit wahr. Für so einen Moment haben sie das ja alles gemacht, für so einen Moment haben sich die deutschen Spieler gequält und gelitten. Irgendwann würden die Ungarn bestimmt für einen Moment unaufmerksam werden, irgendwann würden ihnen die Kräfte ausgehen, und vielleicht würden sie kurz vor Schluss mal den Ball verlieren. In diesem Moment könnte man Leroy Sané losschicken. Er könnte dem Gegner dann lustvoll davon rennen auf seiner geliebten rechten Seite, ein Konter fürs Lehrbuch wäre das, und innen wäre natürlich ein Mitspieler mitgelaufen, der Sanés Hereingabe nur noch über die Linie schubsen müsste.

Als der Traum Wirklichkeit wurde, enthielt er allerdings einen kleinen Fehler. Irgendjemand hatte den Traum schlampig redigiert, das Ende war falsch. Für so einen Moment hatten die deutschen Spieler sich nicht gequält. Leroy Sané war den müden Ungarn zwar wunschgemäß davon gesprintet, aber sein Querpass zum wunschgemäß mitgelaufenen Kevin Volland flog ins Nichts. Es war ein anderes Nichts als das, in das Sanés Eckball kurz zuvor geflogen war. Aber das Nichts war groß genug, um in allen Gesichtern für Erschütterung und Entsetzen zu sorgen.

Wie konnte diesem grundsätzlich wunderbaren Leroy Sané nur diese Flanke so scheußlich verrutschen? Und was muss in einem Spieler vor sich gehen, der einen Eckball so schlägt, dass er an der gegenüberliegenden Eckfahne wieder rauskommt?

Sané, 25, ist im Moment die unglücklichste Figur in Joachim Löws Kader. Sanés Problem ist dabei, dass er nicht einfach mal schlecht spielen darf wie ein ganz normaler Fußballer. Normale Fußballer spielen schlecht, und dann bekommen sie an diesem Tag schlechte Zensuren, und dann kommt irgendwann das nächste Spiel. Sané spielt Fußball mit einem Wettbewerbsnachteil, er geht mit schwerem Gepäck ins Spiel. Er ist mit allen Zeitformen beladen, mit Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Wenn ihm in der Gegenwart ein Pass auf Volland verrutscht, dann fliegt der Ball immer gleich weiter in die Vergangenheit: Dann meinen die Leute zu wissen, warum Löw den unsteten jungen Mann vor drei Jahren aus seinem WM-Kader strich.

Und dann fliegt der Ball weiter in die Zukunft, die man sich auch mal anders vorgestellt hat. Sané sollte der deutsche Offensivspieler werden, der das kommende Jahrzehnt zu seinem Jahrzehnt macht, jedenfalls haben die Leute das in ihn hineingehofft. Er sollte der große deutsche Unterschiedsspieler werden, so heißt das ja neuerdings. Der Spieler, der vorne Lösungen findet, wenn es eigentlich keine gibt, der im Zweifel auch mal durch ein Nadelöhr dribbelt, durch ein ungarisches zum Beispiel.

Sané weiß natürlich, dass er nur spielt, weil Thomas Müller fehlt

Leroy Sané gehört zu jenen Spielern, die man permanent an ihren Höhen misst, und solchen Spielern gegenüber wird die Öffentlichkeit gerne auch mal ungerecht. Ja, er hat mal eine nicht nachhaltige Jacke getragen, deren Farbdesignern man einen Gefallen getan hätte, wenn man das Outfit in Schwarz-Weiß fotografiert hätte - aber diese Jacke war nicht der Grund, weshalb Sané gegen Ungarn allzu bunt spielte. Der Fußballer Sané besitzt eine Künstlerseele, die sich nach Vertrauen sehnt. Solchen Spielern missraten auch mal Flanken, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihnen nicht völlig vertraut.

Der Mitspieler Ilkay Gündogan hat nach dem Frankreich-Spiel ein ungewöhnliches Plädoyer für Sané gehalten, sinngemäß sagte er, man müsse Sané regelmäßig spielen lassen. Ansonsten - das sagte Gündogan nicht, meinte es aber - könne es zu verrutschten Flanken und Ecken kommen, weil Sané unter dem Druck, sich jetzt sofort beweisen zu müssen, seine Leichtigkeit verlieren könne. Insofern ist das ein zwiespältiger Vertrauensbeweis gewesen, den Löw seinem Spieler jetzt übermittelte. Sané wusste natürlich, dass er gegen Ungarn nur spielte, weil Thomas Müller leicht lädiert draußen saß, und im Verlaufe der Partie dürfte er sich vollends vorgekommen sein wie eine Spielfigur, die man von hier nach dort schiebt.

Detailansicht öffnen Saß erst draußen - und gab dann doch wieder Anweisungen: Thomas Müller. (Foto: Christof Stache/Getty Images)

Das sei "nicht so gelungen", sagte Bundestrainer Joachim Löw später über jene kühne Versuchsanordnung, die er in der zweiten Halbzeit erprobt hatte. Im Bemühen, dem Mittelfeldzentrum mehr Autorität zu verleihen, hatte er Joshua Kimmich dorthin beordert und die durch Kimmichs Umzug verwaiste rechte Flanke Leroy Sané zugeschlagen. Sané spielt gerne rechts, aber er fühlt sich als Angreifer, er will Abenteuer wagen und Risiken eingehen und ist es gewohnt, einen Verteidiger hinter sich zu haben.

Aber Deutschland lag hinten, Verteidigen war jetzt keine gute Idee mehr, Löw probierte es also mal: Er machte Sané zum Wingback, zu einer Art Flügelverteidiger, der ganz alleine einen riesigen Geländestreifen vor sich und einen riesigen hinter sich hat. "Wir haben Leroy nach rechts auf den Flügel geschickt in der Hoffnung, dass er da mit seiner Schnelligkeit durchbrechen kann", sagte Löw später, "wir mussten volles Risiko gehen."

In ungewohnter Rolle entstehen zwei kompromittierende Bilder

Ein ohnehin etwas verunsicherter Spieler auf einer Position, die er nicht kennt, und das zur besten Sendezeit und vor den Augen der Nation: Das war zu viel. Niemand wird Sané vorwerfen können, dass er nicht willens gewesen wäre, aber es bleibt der Eindruck, dass ihm der Bundestrainer mit dieser zweiten Halbzeit keinen Gefallen getan hat.

Innerhalb von nur fünf Minuten sind gleich zwei kompromittierende Bilder entstanden: Eines zeigt Sané, wie er als Notverteidiger einem Gegenspieler hinterhergrätscht und dabei am Boden liegend die Hand zu Hilfe nimmt (61.); ein anderes zeigt ihn in diesem kuriosen Wimmelbild vor dem Gegentor zum 1:2. Sané hetzt dem Torschützen Andras Schäfer vergebens hinterher und muss nun eine typisch deutsche Fußballdebatte aushalten: Schuld ist meistens der Letzte, der im Bild ist. Auch wenn er in Wahrheit nur einer von vielen ist.

Talente sind ein nachwachsender Rohstoff, und im Moment sind es Kai Havertz und Jamal Musiala, die den Titel "Unterschiedsspieler der Zukunft" tragen. Vielleicht nimmt das ein wenig Druck von Leroy Sané. Er bleibt unverändert begabt, und er wird ja nicht immer Wingback spielen müssen.