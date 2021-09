Eiskunstläuferin Alysa Liu:Ihrer Zeit voraus

Von Barbara Klimke, Oberstdorf

Wintersportkarrieren entscheiden sich manchmal in den entferntesten Winkeln. Und so könnte es sein, dass eine Geschichte, die in Kalifornien ihren Anfang nahm, nun eine bedeutende Wendung in den Allgäuer Alpen findet, im Illertal unter Fellhorn und Himmelschrofen. Alysa Liu, gerade 16 Jahre alt, kannte selbstverständlich keinen dieser Gipfel, ehe sie diese Woche nach Oberstdorf kam. Wie die meisten der 142 internationalen Eiskünstler wurde sie von ihrem Verband in einen südlichen Zipfel Bayerns entsandt, um einen Olympiastartplatz zu sichern: Bei der Nebelhorn-Trophy, einem Traditionswettkampf im Eislaufkalender, bietet sich alle vier Jahre diese letzte Gelegenheit für die Kufen-Nachzügler aus aller Welt. Alysa Liu allerdings, zweimalige US-Meisterin, reiste aus einem anderen Grund an. Sie gehört nicht zur Nachhut, sondern zur Avantgarde: Sie ist, wie fast immer in ihrem Leben, allen anderen einen Riesensprung voraus.

Ihren ersten nationalen Titel gewann sie 2019 im Alter von erst 13 Jahren; nie zuvor hatte eine so junge Athletin die versammelte Elite der einst großen Eislaufmacht USA derart düpiert. Sie war die erste Juniorin im Lande, die einen Dreifach-Axel auf die spiegelglatte Fläche tupfte; die erste Amerikanerin überhaupt, die dem Publikum einen Vierfach-Lutz präsentierte. Mit demselben Schwung, derselben kindlicher Unbekümmertheit hüpfte Alysa Liu auch im folgenden Jahr der Erwachsenenklasse davon. Spätestens jetzt war die Tochter eines Vaters, der als junger Mann aus Guangzhou in Südchina nach Oakland ausgewandert war und die Eiskarriere seiner Ältesten bis heute fördert, eine Berühmtheit von Alaska bis Florida, gefeierter Gast der Fernseh-Talkshows: Nicht weniger als "die Zukunft des Eiskunstlaufs der US-Ladies" hat das Magazin Sports Illustrated mit einem tiefen Blick in die Kristallkugel des Sports prophezeit.

Wer sich als Lady fühlen darf, ist im Eislauf-Weltverband ISU allerdings, anders als im US-Verband, per Regelwerk streng auf ein Datum festgeschrieben. Kindliche Königinnen gehören noch nicht dazu. Nur wer jeweils vor dem Stichtag 1. Juli das Alter von 15 Jahren erreicht, darf auch bei den internationalen Wettbewerben der Senioren seine Pirouetten drehen, und seien sie auch noch so schön. Alysa Liu ist im August geboren: Die Weltmeisterschaft im März 2021 kam für sie deshalb zu früh. Eine Teilnahmeberechtigung für die Winterspiele in Peking 2022 hatten dort ihre älteren Kolleginnen Karen Chen, 22, und Bradie Tennell, 23, erstritten. Die dritte Olympiaqualifikation wird nun von der Jüngsten erwartet, die bei der Nebelhorn-Trophy zur Halbzeit in Führung lag.

Ihre ersten beiden Senioren-Wettkämpfen hat Liu auf Anhieb gewonnen

Allerdings hatte Alysa Liu im Kurzprogramm zur Ballettmusik von "Don Quixote" noch auf den Dreifach-Axel verzichtet, ihren Paradesprung wolle sie klug erst in der Kür am Samstag präsentieren, erklärte sie. Er ist vom festen Spektakel ihrer Eisvorführungen zuletzt zu einer Art Joker geworden, den sie mit Kalkül einsetzt. Schon im Frühjahr, als sie bei den jüngsten US-Meisterschaften wider die Erwartungen nur Vierte wurde, hatte sie die Höchstschwierigkeiten ausgelassen, als Grund wurden Knöchelverletzungen angeführt sowie ein Wachstumsschub. Es ist das Schicksal der Eiskinder, dass ihr Körper sich weiterentwickelt, wenn er gerade gelernt hat, die Schwerkraft zu überwinden. Die Beine werden länger, die Schlittschuhe schwerer, und es vergehen ein paar Millisekunden mehr, ehe die Arme geschlossen sind und der Körper bei den Luftnummern um die eigene Achse rotieren kann. Nicht selten muss eine Kufenkünstlerin dann ihr Sprungrepertoire neu erlernen.

Manche Karriere wurde von diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten schon vor der Zeit gekappt. Die Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018, Alina Sagitowa, war bei ihrer Goldkür 15 Jahre alt und galt damals ebenfalls als die Zukunft ihres Sports. Ein Jahr später wurde sie Europa- und Weltmeisterin. In diesem Sommer aber hat sie an den russischen Sichtungsläufen gar nicht mehr teilgenommen. Bei der WM im März wurde sie von Anna Schtscherbakowa, 16, abgelöst, die in den beiden Jahren zuvor ebenfalls schon russische Meisterin war.

Alysa Liu indes hat ihre Sprünge inzwischen wieder stabilisiert. Ihre ersten beiden Senioren-Wettkämpfe in Boston und Bergamo hat sie auf Anhieb gewonnen. "Und ich zittere jetzt auch bei Auftritten nicht mehr", hat sie in Oberstdorf erzählt. Eine Mentaltrainerin gehört zu ihrem neuen Trainerteam, dem nun der Italiener Massimo Scali vorsteht. Die vergangenen Wochen zwischen den europäischen Wettkämpfen hat sie in Neumarkt in Südtirol in einer internationalen Eislaufschule verbracht, viele neuen Kolleginnen und Kollegen getroffen. Erstmals, berichtete sie, war der Vater nicht dabei: Teenagertage eines Mädchens, das ihrer Zeit immer ein wenig vorausgewesen ist. Am Freitag, ihrem wettkampffreien Tag bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf, sagte sie, wolle sie dann endlich auf die Berge.