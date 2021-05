Von Barbara Klimke

Einen Zehndollarschein, mehr hatte sie damals nicht in der Tasche. Aljona Savchenko war erst 18, als sie in Kiew ein Flugzeug stieg. Sogar ihre Schlittschuhe und ihr Wettkampfkleid ließ sie dem alten Eiskunstlaufverband zurück. Es war der Beginn einer Expedition, die von den mühevollen Anfängen in höchste Höhen führte: bis zum Olympiasieg in Pyeongchang, als sie, auf den Händen ihres Partners Bruno Massot getragen, die Welt in ihrer Goldkür von ganz oben sah. Erst jetzt ist diese lange Reise offiziell zu Ende gegangen: Aljona Savchenko, mittlerweile 37, die beste Paarläuferin der Geschichte, hat erklärt, dass sie mit Massot nicht mehr aufs Eis zurückkehren wird.

Der Entschluss ist ihr schwergefallen, "ich kämpfe immer noch mir", schrieb sie in einem offenen Brief, den sie am Freitag ins Internet stellte. Denn sie liebe "das Adrenalin der Wettkämpfe", das Training, "das Gefühl, über die Grenzen hinaus zu gehen". Was den Lebensweg prägt, lässt sich nicht so leichtfertig ablegen wie ein altes Kostüm. Bis zuletzt hatte Aljona Savchenko deshalb vergeblich gehofft, ihren fünf Jahre jüngeren Eispartner Massot doch noch zu einem Comeback für die Winterspiele 2022 in Peking überreden zu können, auch wenn die Aussichten, realistisch gesehen, minimal waren.

Der letzte Wettkampf des Duos, die Weltmeisterschaft in Mailand 2018, liegt bereits drei Jahre zurück. Damals, nur fünf Wochen nach dem Olympiasieg, schlugen sie die Zuschauer mit ihrer Kür "La terre vue du ciel" ("Die Erde von oben") noch einmal in ihren Bann. Schon mitten im Programm begann der Beifall, die Preisrichter würdigten den Vortrag mit einer Weltrekordwertung. Danach küssten Savchenko und Massot das Eis. Es ist, wie man nun weiß, der Abschiedskuss gewesen. Es wird keine Zugabe geben. Sie liefen noch gemeinsam bei Shows, etwa Holiday on Ice, dann zog sich der gebürtige Franzose mit deutschem Pass als Trainer in die Schweiz zurück, um sich mit seiner Familie einen neuen Berufsweg aufzubauen.

Bereits im Olympiawinter hatte Massot die Jahrzehnte der Belastung als Paarläufer gespürt, unter Schmerzen in der Wirbelsäule gelitten und täglich zwei Stunden damit verbracht, "den Rücken zu stabilisieren", wie der Trainer des Gold-Paares, Alexander König, besorgt erzählte. Die Aussichten auf eine Verlängerung der Karriere waren schon zu jenem Zeitpunkt vage, aber die Deutsche Eislauf Union hielt ihren Olympiasiegern alle Türen offen.

Ein Ersatz für Massot ist in zehn Monaten bis Peking 2022 nicht zu finden

Auch Aljona Savchenko begann in Oberstdorf, wo sie mit ihrer Familie lebt, als Trainerin zu arbeiten. Sie hat im Winter die 16-jährige Aya Hatakawa zur deutschen Meisterschaft geführt aber trotzdem noch "auf eine Fortsetzung der Karriere gehofft", wie sie jetzt bei Instagram schrieb. Erst Massots jüngster Entschluss, von der Schweiz aus in seine Geburtsstadt Caen in der Normandie zurückzukehren, um dort für den französischen Verband ein Paarlaufzentrum aufzubauen, hat nun die Träume begraben. Erschwert werde die Lage, auch das ließ sie nicht unerwähnt, durch die Einschränkungen durch die Pandemie.

Detailansicht öffnen In vier Minuten die Welt verzaubert: Savchenko/Massot sinken nach dem Olympiasieg aufs Eis. (Foto: Jung Yeon-Je/AFP)

Dass Aljona Savchenko, die sechsmal Weltmeisterin war (fünfmal mit ihrem früheren Partner Robin Szolkowy, einmal mit Massot), die 23 Medaillen für die Deutsche Eislauf Union sammelte, noch immer mit ihrer quirligen Energie, ihrem eiserenen Willen, ihrem perfektionistischen Drang, die gesamte Eislauf-Konkurrenz in Schach halten könnte, stände vermutlich außer Frage. Sie hat schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter wieder fröhlich Dreifachsprünge aufs Eis getupft. Und sie hatte mehrmals in ihrer Karriere unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage ist, mit allem zu brechen und neu anzufangen, um ihrem Traum nachzujagen: Sie war Junioren-Weltmeisterin, als sie 18-jährig mit wenig Geld und großen Erwartungen nach Deutschland aufbrach, weil es in der Ukraine keinen Eis-Partner für sie gab, wie in der Savchenko-Biografie von Alexandra Ilina nachzulesen ist.

Viele Jahre später, als sie mit 30 auf eine brillante, wenn auch komplizierte Partnerschaft mit Szolkowy in Chemnitz zurückblickte, setzte sie erneut alles auf eine Karte und wagte einen weiteren Anlauf mit Massot - Hunderte von harten Landungen auf spiegelglattem Eis inklusive. Nun jedoch muss sie erkennen, dass ihr die Optionen ausgehen: Ein Ersatz für Massot ist in den zehn Monaten bis Peking 2022 nicht zu finden. Eine Weltklasse-Paarläuferin braucht einen Weltklasse-Partner. "Allein laufen kann ich ja nicht", hat sie bereits vor einiger Zeit gesagt.

So wird von dem Duo Savchenko/Massot das in Erinnerung bleiben, was ihm am 15. Februar 2018 in Südkorea mit dem Olympiasieg gelang, dem ersten Paarlaufgold für Deutschland nach 66 Jahren, als Ria und Paul Falk gewonnen hatten: die Verzauberung der olympischen Winterwelt in viereinhalb Kürminuten. "La terre vue du ciel" ist ein Kunstwerk des Sport, schon heute ein Klassiker, choreografiert vom britischen Tanz-Olympiasieger Christopher Dean. Alles in diesem Programm ist auf das Ende hin komponiert, auf den Höhepunkt, wenn Aljona Savchenko die Erde tatsächlich vom Himmel aus sieht: in den Würfen, in den Sprüngen; getragen von Massot in einer Reihe von schwerelos wirkenden Wirbeln und Manövern. Einem Millionenpublikum wurde vorgeführt, dass Eiskunstlauf, dieser Hochleistungssport, in seinen schönsten Momenten eine Seele haben kann. "Meine Kür des Lebens", hat Aljona Savchenko dieses Programm genannt. Aber, und auch das teilte sie nun mit der gewohnten Entschlossenheit mit: Es wird im Leben neue Herausforderungen geben.