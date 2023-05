Deutschland nach der Eishockey-WM:"Es war mehr drin"

Von Johannes Schnitzler

Großes Wort: Geschichte. Wo fängt Geschichte an, wo hört sie auf? Marcel Noebels, 31, Stürmer bei den Eisbären Berlin, war vor fünf Jahren Teil jener Eishockey-Nationalmannschaft, die sensationell Olympia-Silber gewann; vor zwei Jahren führte er Deutschland mit einem spektakulären Penalty gegen die Schweiz ins Halbfinale einer WM, das hatte es zuvor elf Jahre lang nicht mehr gegeben. Aber man will ja nicht der Opa sein, der immer vom Krieg erzählt. "Die Jungs", sagte Noebels vor ein paar Tagen in Tampere, hätten "großen Bock, eine neue Geschichte zu schreiben" bei der WM in Finnland und Lettland. Eine Erfolgsgeschichte.