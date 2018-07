27. Juli 2018, 12:15 Uhr Eintracht Braunschweig Plötzlich Drittklässler

Am Freitag startet die neue Drittligasaison, bei Eintracht Braunschweig werden knapp 20 000 Zuschauer erwartet, die sich auch durch den unerwarteten Abstieg nicht abschütteln ließen.

Der populäre Trainer Torsten Lieberknecht musste nach zehn Jahren aufhören. Dass man zu lange an ihm festhielt, bezeichnet der Geschäftsführer als Hauptgrund für den Abstieg.

Vertrauen schenken die Braunschweiger nun besonders ihrem neuen Cheftrainer Henrik Pedersen, er sammelte Erfahrungen bei Red-Bull-Vereinen und war zuletzt Co-Trainer bei Union Berlin.

Von Jörg Marwedel , Braunschweig

In der "Wahren Liebe", der Fankneipe neben dem Stadion an der Hamburger Straße, gibt es trotz der ernsten Lage zwischen 17 und 19 Uhr noch immer eine "Happy Hour", wo man zu vergünstigten Preisen Getränke bestellen kann. Zwischen der Gaststätte und dem Fanshop klebt ein Aushang, der zum Treffpunkt am 27.7. um 16.30 am Schlossplatz einlädt. Darunter der Slogan: "Erfolg vergeht - Treue besteht".

Der 27. Juli ist dieser Freitag, an dem die dritte Liga den Spielbetrieb aufnimmt und Eintracht Braunschweig gegen Karlsruhe anfangen will, den Schaden gutzumachen, den der Zweitliga-Abstieg im Mai angerichtet hat. Knapp 20 000 Zuschauer, so viel zur Treue, werden erwartet. 13 000 Dauerkarten wurden unters Volk gebracht - nur 3000 weniger als in Liga zwei.

Doch friedlich ging es nach dem "unnötigsten Abstieg, den es zuletzt im Profifußall gab", wie Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt fand, auch in Braunschweig nicht zu. Der Sturz in die Drittklassigkeit war für alle ein Schock. Denn die Eintracht, die vor zehn Jahren knapp an einer Insolvenz vorbeigeschrammt war, war 2017 eigentlich der beste Zweitligist der Fünfjahreswertung, verfügte zuletzt über einen Gesamtumsatz von mehr als 40 Millionen Euro und schloss das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2018 mit einem Gewinn von wohl etwa drei Millionen Euro ab. Alles war also in der gefühlten Bundesliga-Stadt eher auf eine Rückkehr in die erste Liga vorbereitet als auf diesen sportlichen Rückfall.

Der populäre Trainer Torsten Lieberknecht musste nach zehn Jahren aufhören. Voigt nennt die verpasste Trennung vom Fußballlehrer im vergangenen Winter inzwischen als Hauptgrund für das sportliche Unglück. Denn schon, bevor die Mannschaft nach dem letzten Spieltag zum ersten Mal überhaupt auf einem Abstiegsplatz stand, bot sie einen defensiven, unansehnlichen Fußball, der Freunde des schönen Spiels schaudern ließ. Auch Lieberknecht selbst hatte intern angezweifelt, ob er noch einmal eine Wende hinbekommen würde. Doch der Aufsichtsrat sorgte dafür, dass die Klubführung an Lieberknecht festhielt, weil es davor neun Jahre lang fast nur bergauf gegangen war.

Doch weil der emotionale Dauertrainer, der seinen Tränen so oft freien Lauf ließ, für viele Fans sakrosankt blieb, suchten sich diese schon während der Abstiegssaison einen anderen Schuldigen aus: Marc Arnold, den sportlichen Leiter, der zehn Jahre lang Lieberknechts Partner war. "Ich wurde zur 50 auf der Zielscheibe", sagt er - es gab Attacken von Anhängern im Stadion und in den sozialen Netzwerken, wo es gerne mal unter die Gürtellinie geht. Arnold war plötzlich alleine für Fehleinkäufe zuständig - und für den Vorwurf, dass er nicht mehr Geld hatte springen lassen für mehr hochkarätige Verstärkungen. Die Freundschaft zwischen Lieberknecht und Arnold ruht derzeit.