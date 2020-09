Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Novak Djokovic war frustriert, als er im ersten Satz der Achtelfinal-Partie gegen Pablo Carreno Busta (Spanien) zunächst drei Satzbälle vergeben hatte und kurz darauf nach einem Sturz auf die Schulter sein eigenes Aufschlagspiel verloren hatte, und er tat das, was Tennisspieler in so einer Situation gerne machen: Er ließ seine Wut an der gelben Flizkugel aus. Er donnerte sie jedoch nicht auf die Tribüne, wo sowieso kaum jemand gesessen hätte, sondern ins Gesicht einer Linienrichterin. Die sank zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. Djokovic ahnte sofort, was ihm blühte: Er wurde bei 5:6 im ersten Durchgang disqualifiziert.

Die Entscheidung ist regelkonform, auch wenn Djokovic (Serbien) mehr als zehn Minuten lang mit den Offiziellen debattierte und versuchte, den Fall herunterzuspielen: "Sie muss dafür doch nicht ins Krankenhaus, und ihr wollt mich dafür rauswerfen?" Er schlug eine mildere Strafe vor, von der er sich hätte erholen können: "Ihr habt so viele Möglichkeiten: Punktabzug, Satzverlust."

Die Verantwortlichen jedoch blieben unnachgiebig, und das Reglement ist in diesem Fällen auch eindeutig. Zuletzt war Denis Shapovalov (Kanada) während der Davis-Cup-Partie 2017 gegen Großbritannien disqualifiziert worden, weil er den Hauptschiedsrichter mit einem Ball getroffen hatte.

"Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Böses getan habe"

Djokovic, 33, war in diesem Jahr in 26 Partien unbesiegt gewesen und auch wegen der Absage seiner Konkurrenten Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) der große Favorit bei diesen US Open, seinen 18. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Er hatte während der Coronavirus-Pause für Aufregung gesorgt, weil er im Sommer eine Turnierserie in Südost-Europa organisiert hatte. Djokovic und seine Frau Jelena sowie die Profis Grigor Dimitrov (Bulgarien), Borna Coric (Kroatien) und Viktor Troicki (Serbien) wurden dabei positiv auf Corona getestet.

Detailansicht öffnen Djokovic bei der getroffenen Linienrichterin. (Foto: USA TODAY Sports)

In einem Interview mit der New York Times sagte Djokovic: "Um ehrlich zu sein: Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Böses getan habe. Hätte ich die Gelegenheit, die Adria Tour wieder zu machen, würde ich es tun. Fühle ich mich schuldig? Natürlich nicht! Werde ich für alle Zeiten für einen Fehler verantwortlich gemacht?"

Bei den US Open sorgte er zunächst für Aufregung, weil er seine Teilnahme davon abhängig machte, Zugeständnisse von den Veranstaltern zu bekommen. Der US-Tennisverband USTA hatte alle Spieler in einer Blase unterbringen wollen, um die Ansteckungsgefahr angesichts der Coronavirus-Pandemie möglichst gering zu halten, sie hatte zunächst nur eine Begleitperson erlaubt. Djokovic setzte durch, ein Haus mieten (die Kosten für Miete und Sicherheitspersonal trägt er selbst) und drei Leute mitbringen zu dürfen: "Das ist superwichtig. Ich habe diese Investition gemacht, weil ich mich dann besser fühle. Es ist schwer, wenn man in einem kleinen Hotelzimmer sitzt und das Fenster nicht öffnen kann. Ich kann mich so besser erholen."

Djokovic verliert auch sein bisher erspieltes Preisgeld

Kurz vor Beginn der US Open gründete er die Spielervereinigung PTAP und zog sich damit nicht nur den Unmut männlicher Kollegen zu - sondern auch deshalb, weil sich die Vereinigung zunächst nicht an weibliche Spieler richtete. Federer und Nadal reagierten mit den verbliebenen Mitgliedern des ATP-Spielerrats mit einem Brief, in dem wichtige Fragen gestellt werden wie etwa, ob es wirklich sinnvoll sei, sich gegen die Veranstalter zu stellen. Auf Twitter sagten sie deutlicher, wovor sie wirklich Angst haben. "Es ist Zeit für Eintracht und nicht für Abspaltung", schrieb Nadal. Federer zitierte den Eintrag und ergänzte: "Es ist maßgeblich, dass wir als Sportler und als Sport Einheit zeigen." Die unmissverständliche Botschaft: Sie halten Djokovic für einen Spalter.

Djokovic gab sich Mühe, bei den US Open staatsmännisch zu wirken, er setzte sich für seine Kollegen wie Adrian Mannarino (Frankreich), Guido Pella (Argentinien) und Hugo Dellien (Bolivien) ein, die wegen Kontakt zu mit Corona infizierten Personen Probleme hatten, an den beiden Turnieren in New York teilzunehmen. Er soll für Mannarino sogar versucht haben, den Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, am Telefon zu erreichen, er sagte: "Es gibt viele Ungereimtheiten."

Im Fall des Balles, der am Kopf der Linienrichterin landete, gibt es die nicht, die Veranstalter veröffentlichten sogleich eine Mitteilung, in der es deutlich heißt: "In Übereinstimmung mit den Regeln für Grand-Slam-Turniere wird Novak Djokovic disqualifiziert." Er verliere sämtliche bei den US Open gewonnenen Weltranglistenpunkte sowie das bisher erspielte Preisgeld: "Er hat den Ball unabsichtlich, aber gefährlich und rücksichtslos innerhalb des Spielfeldes geschlagen, ohne sich Gedanken über die Konsequenzen zu machen."