Interview von Martin Schneider und Philipp Selldorf

SZ: Herr Lenz, Herr Merkel, mitten in die ohnehin turbulente Kontroverse um den Einstieg eines Investors in die Bundesligageschäfte kam am Mittwoch die Nachricht, dass sich einer der beiden Interessenten verabschiedet hat: Was bedeutet der Rückzug der Firma Blackstone für das Vorhaben? Ist es überhaupt noch tragbar?