22. Juli 2018, 14:15 Uhr DFB-Team Özil verteidigt Foto mit Erdoğan

Mesut Özil verteidigt das Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdoğan.

Er habe keine politischen Absichten verfolgt, schreibt er auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken.

Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich erstmals öffentlich zur Erdoğan-Affäre geäußert und sich zu dem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten bekannt. Er hätte die Aufnahme mit einem türkischen Präsidenten auch bei einem anderen Wahlausgang gemacht, schrieb Özil am Sonntag in einem Beitrag auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken. Über seine Zukunft in der DFB-Elf äußerte er sich dabei nicht.

Özil erklärte, er habe sich im Mai zu dem Foto mit Recep Tayyip Erdoğan aus Respekt vor dessen Präsidenten-Amt bereit erklärt - unabhängig von der Person. Ähnlich hätten wohl die Queen oder die englische Premierministerin Theresa May gehandelt, als sie sich mit Erdoğan trafen.

Das Foto habe aber keine politische Botschaft und sei auch nicht als Wahlhilfe zu verstehen gewesen, betonte Özil. Er habe sich mit Erdoğan wie bei früheren Treffen nur über Fußball unterhalten.

Außerdem verwies der 29-Jährige auf seine Wurzeln. "Ich habe zwei Herzen, das eine ist deutsch, das andere türkisch", schrieb er. Seine Mutter habe ihn stets gelehrt, Respekt zu zeigen und nie zu vergessen, "wo ich herkomme". Hätte er sich geweigert, Erdoğan zu treffen, hätte er die Wurzeln seiner Vorfahren nicht respektiert, meinte Özil.

Im Mai, rund einen Monat vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft, hatten Özil und sein DFB-Teamkollege Ilkay Gündogan sich in einem Londoner Hotel mit Erdoğan getroffen. Sie überreichten Erdoğan Trikots, das von Gündoğan war handsigniert: "Für meinen verehrten Präsidenten, hochachtungsvoll." Sie ließen sich fotografieren, in der Gruppe und einzeln. Erdoğans Partei AKP verbreitete die Bilder über die sozialen Netzwerke.

Die Aufnahmen riefen scharfe Kritik hervor, die Spieler wurden bei Testspielen ausgepfiffen. Zuletzt erweckten DFB-Präsident Reinhard Grindel und Teammanager Oliver Bierhoff durch öffentliche Aussagen den Eindruck, Özil sei durch sein Verhalten für das frühe WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft mitverantwortlich. Dafür wurden die Funktionäre heftig kritisiert.