29. August 2018, 13:11 Uhr DFB-Team Mit Havertz und ohne Khedira gegen Frankreich

Bundestrainer Joachim Löw gibt den Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru bekannt.

Er verzichtet auf Weltmeister Sami Khedira (Juventus Turin). Stattdessen sind Thilo Kehrer (Paris), Kai Havertz (Leverkusen) und Nico Schulz (Hoffenheim) dabei.

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Weltmeister Sami Khedira. Insgesamt stehen 17 Spieler aus dem WM-Kader im Aufgebot für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am 6. September und drei Tage später gegen Peru, wie Löw am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in München bekanntgab.

Dagegen berief er mit Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Thilo Kehrer von Paris St. Germain und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) drei Neulinge. Neben Khedira nahm Löw auch Torwart Kevin Trapp, Marvin Plattenhardt und Sebastian Rudy nicht mehr ins Team. Mesut Özil und Mario Gomez standen nach ihren Rücktritten nicht mehr zur Verfügung. Damit stehen im 23-köpfigen Aufgebot für den Neuanfang noch 17 Spieler, die bei der WM das historische Vorrunden-Aus zu verantworten hatten.

Leroy Sané, den Löw kurz vor der WM aus seinem Kader gestrichen hatte, kehrt wie die damals ebenfalls nicht nominierten Jonathan Tah und Nils Petersen zurück. Aus dem Weltmeister-Kader von 2014 sind noch sieben Spieler dabei.

Der Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen

Abwehr: Jérôme Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah

Mittelfeld und Angriff: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Toni Kroos, Thomas Müller, Nils Petersen, Marco Reus, Leroy Sané, Timo Werner