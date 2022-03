Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Im August 2016 findet in der Frankfurter Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes eine diskrete Übergabe statt. Der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel erhält Besuch von einem Anwalt der Kanzlei Freshfields. Diese war Monate zuvor beauftragt worden, mysteriösen Millionen-Zahlungen rund um die Fußball-WM 2006 nachzugehen - jetzt eilt der Kanzleivertreter Daniel Schnabl eigens herbei, um eine Verschluss-Sache auszuhändigen. Angeblich in fünffacher Ausfertigung, so erfuhr Grindel, damit er die übrigen Exemplare an andere zuständige DFB-Leute weiterreichen konnte.