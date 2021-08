Sein Fehler könnte schwerwiegende Folgen haben: Mark van Bommel nahm nach drei Wechseln in der regulären Spielzeit weitere drei Wechsel in der Verlängerung vor.

Ein peinlicher Wechselfehler des neuen Trainers Mark van Bommel kann Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals kosten. Beim glücklichen 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung beim Regionalligisten Preußen Münster nahm der Niederländer nach drei Wechseln in der regulären Spielzeit weitere drei Wechsel in der Verlängerung vor.

Das erlauben die Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) jedoch nicht. Laut einem Bericht des Kicker vermerkte Schiedsrichter Christian Dingert den Wechselfehler im Spielbericht. Münster kann nun Protest gegen die Wertung des Spiels einlegen. "Ja, es ist uns bewusst, dass Wolfsburg sechsmal gewechselt hat. Wir werden das intern besprechen und entscheiden, ob und wie wir dagegen vorgehen", sagte Manager Peter Niemeyer. Von den Wolfsburger Verantwortlichen wollte sich nach der Begegnung zunächst niemand äußern. Dem Kicker zufolge hatten sich die Wolfsburger während des Spiels beim Vierten Offiziellen erkundigt, ob ein weiterer Wechsel erlaubt sei. Seine Antwort ist nicht bekannt.

Auch sportlich wäre der Champions-League-Teilnehmer fast ausgeschieden. Das Team rettete sich mit viel Dusel in die zweite Runde. Innenverteidiger Marcel Hoffmeier erzielte nach einer Ecke die überraschende Führung für den lange Zeit starken Viertligisten (74.). Josip Brekalo glich für den enttäuschenden Pokalsieger von 2015 aus (90.). Torjäger Wout Weghorst (103.) und Ridle Baku (120.+1) trafen in der hitzigen Verlängerung zum Zittersieg für den VfL.

Blamage für Frankfurt

Das Pflichtspieldebüt von Oliver Glasner als Trainer von Eintracht Frankfurt ist nach einer unterirdischen Vorstellung seiner neuen Schützlinge gründlich in die Hose gegangen. Der Bundesligist blamierte sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals mit einem 0:2 (0:0) beim Drittligisten Waldhof Mannheim - und war mit dem Ergebnis noch gut bedient. Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (52.) trafen im Südwestduell für die Mannheimer, die sich rund 250.000 Euro Prämie für den Einzug in die nächste Runde sicherten. Eintracht-Abwehrchef Martin Hinteregger wurde zu allem Überfluss des Feldes verwiesen (62.). Die Frankfurter müssen sich beim Ligastart am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund mächtig steigern.

Erst im Elfmeterschießen kamen der FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln weiter. Mainz siegte vom Punkt 8:7 beim SV Elversberg, nach der Verlängerung stand es 2:2. Köln gewann das Elfmeterschießen bei Carl Zeiss Jena 4:2, dort hieß es nach 120 Minuten 1:1.

Kruse ist in München erfolgreich

Max Kruse hat Union Berlin derweil in die zweite Runde geführt. Der Olympia-Teilnehmer unterstrich beim 1:0 (1:0) des Europapokal-Teilnehmers auswärts gegen Türkgücü München mit dem Siegtreffer in der 23. Minute auch nach der Tokio-Rückkehr gleich wieder seine Ausnahmestellung beim Fußball-Bundesligisten. Der Tabellen-Elfte der 3. Liga verkaufte sich vor etwa 2500 Zuschauern im Grünwalder Stadion gut.

Doch für den Hauptrunden-Debütanten reichte es gegen überlegene und von vielen Fans begleitete Berliner nicht. Daran hatte Kruse maßgeblichen Anteil. Trainer Urs Fischer ließ den Offensivsmann nach nur kurzer Vorbereitung gleich in der Startelf ran. Nach seiner sportlichen Olympia-Enttäuschung, bei der er mit einem öffentlichen Heiratsantrag an Freundin Dilara für Aufsehen gesorgt hatte, jubelte Kruse über den ersten großen Hingucker im Pokalfight.

Der Hamburger SV hat seinen Ruf als Erstrunden-Wackelkandidat im DFB-Pokal nicht bestätigt und den Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:1) aus dem Rennen geworfen. Jan Gyamerah (8. Minute) und Robert Glatzel (68.) schossen für den HSV sowie Luc Ihorst (44.) für die Braunschweiger die Tore. Im Vorjahr hatten sich die Hamburger mit 1:4 beim damaligen Drittligisten Dynamo Dresden blamiert.

Erst mit langer Anlaufzeit hat Hertha BSC seine Pflichtaufgabe gelöst und ist in die zweite Runde einzogen. Beim Drittligisten SV Meppen setzten sich die zwei Klassen höher spielenden Berliner mit 1:0 (0:0) durch. Davie Selke (90.+1) erlöste den Favoriten. Eine Halbzeit lang war die umkämpfte Partie total offen. Dirigiert von Rückkehrer Kevin-Prince Boateng zeigten die Gäste die reifere Spielanlage, doch im Strafraum fehlte die Durchschlagskraft.

Auch der SC Freiburg zog durch ein knappes 1:0 (1:0) bei den Würzburger Kickers in Runde zwei ein.

Ein nicht immer souverän wirkender FC Schalke 04 hat es ebenfalls weiter geschafft. Der Zweitligist gewann letztlich verdient mit 4:1 (1:1) beim südbadischen Oberligisten FC 08 Villingen. Marius Bülter brachte den Bundesliga-Absteiger vor den 4992 aufgrund der Corona-Bedingungen zugelassenen Zuschauern früh in Führung (17.). Als aber Nedzad Plavci für den tapfer kämpfenden Fünftligisten FC 08 ausglich (31.), verloren die Gäste etwas den Faden. Doch ein Doppelpack von Schalkes Neuzugang Rodrigo Zalazar (49.) und erneut Bülter (51.) sorgten kurz nach der Pause für klare Verhältnisse. Der eingewechselte Iaroslav Mikhailov traf zum Endstand (79.). Villingen wartet damit weiter auf den ersten Sieg im DFB-Pokal. Bei bisher zehn Teilnahmen schied der südbadische Pokalsieger jedes Mal zum Auftakt aus.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat problemlos Runde zwei erreicht. Beim Fünftligisten VfL Oldenburg siegten die Rheinländer am Sonntag mit 5:0 (3:0) und zeigten dabei eine abgeklärte Vorstellung. Vor 4200 Zuschauern im Marschwegstadion schossen Rouwen Hennings (12. Minute/62./Foulelfmeter), Carsten Abbes (23./Eigentor), Dawid Kownacki (26./Foulelfmeter) und Nicklas Shipnoski (69.) die Tore für die Mannschaft von Trainer Christian Preußer. Der Favorit aus der 2. Liga zeigte direkt mit Anpfiff einen deutlichen Klassenunterschied. Felix Klaus (2.) und Kownacki (8.) hätten schon früh treffen können. Für das 1:0 sorgte dann Kapitän Hennings, der nach einer Flanke von Leonardo Koutris aus kurzer Distanz freistehend einköpfen konnte.

Hennings war auch beim zweiten Fortuna-Treffer beteiligt. Seine Hereingabe drücke Oldenburgs Abbes über die eigene Torlinie (23.). Drei Minuten später foulte VfL-Torhüter Thilo Pöpken den Düsseldorfer Klaus im Strafraum - Kownacki verwandelte den fälligen Elfmeter zur 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste weiterhin keine Probleme mit den Oldenburgern. Zwar war der VfL etwas mutiger, doch zu Torchancen kamen die Gastgeber nicht. Auf der Gegenseite bekam die Fortuna erneut einen Elfmeter, nachdem zuvor Kownacki gefoult wurde: Hennings erhöhte auf 4:0 (62.). Shipnoski sorgte nach 69 Minuten für den verdienten 5:0-Endstand.

Jahn Regensburg hat ungefährdet die zweite Runde erreicht. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gewann sein Erstrundenspiel am Sonntag beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz mit 3:0 (2:0). In der Vorsaison hatte es der Jahn bis ins Viertelfinale geschafft. Jan-Niklas Beste (27.), Andreas Albers (31.) und Max Besuschkow (68.) trafen für den Favoriten, der mit zwei Siegen blendend in die Zweitliga-Saison gestartet war. Für Koblenz, den Vertreter der viertklassigen Regionalliga Süd-West, war es die zweite Pokal-Teilnahme nach 2018. In einer kampfbetonten Partie tat sich Regensburg zunächst schwer, durch die Abwehrreihen zu spielen. Rot-Weiß stand sicher und suchte sein Heil im Konterspiel, traf aber die falschen Entscheidungen.

Die Gäste brauchten einen Schlenzer von Beste aus 20 Metern für die Führung. Wenig später köpfte Albers eine Flanke von Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh ein. Nach der Pause kam Koblenz energetischer aus der Kabine, Regensburg ließ dem Gastgeber zu viele Räume und blieb selbst zu passiv. Zu echten Tormöglichkeiten reichte es aber auch für die Mannschaft von Coach Heiner Backhaus in dieser Phase kaum. Besuschkow bestrafte dies mit einem Kopfball-Tor nach einer Ecke von Beste.