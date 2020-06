Lukas Kwasniok hat im Vorlauf lange genug Zeit gehabt, um sich für dieses "Jahrhundertspiel" die richtige Herangehensweise zu überlegen. Und so ist der Trainer des 1. FC Saarbrücken auch überzeugt, dass er für das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen an diesem Dienstag eher "einen Schlachtplan als einen Matchplan" benötigt.

"Wir gehen so rein, als würden wir 1:0 führen. Wir müssen in die Köpfe des Gegners. Wir müssen das Spiel so gestalten, dass die Leverkusener vom Platz gehen und sagen: Das war der widerlichste Gegner der Saison", erklärte der breitschultrige Coach des Viertligisten am Montag bei einer Video-Pressekonferenz im Quarantäne-Hotel. Das gehört praktischerweise zur Unternehmensgruppe von Hauptsponsor und Präsident Hartmut Ostermann, der dem Traditionsverein Saarbrücken auch in schlechten Zeiten immer beistand.

Voraussichtliche Aufstellungen Dienstag, 20.45 Uhr / ARD & Sky 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen (in Völklingen, Hermann-Neuberger-Stadion) Saarbrücken: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, M. Müller - Zellner, Perdedaj, Zeitz - Mendler, Jänicke - Jacob. - Trainer: Kwasniok. Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tapsoba, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger - Bellarabi, Pauloinho, Diaby - Alario. (Bei Leverkusen fallen verletzungsbedingt Kai Havertz, Kapitän Lars Bender und Daley Sinkgraven aus). Der Weg ins Halbfinale Saarbrücken: 1. Runde: 1. FCS - Jahn Regensburg 3:2 - 2. Runde: 1. FCS - 1. FC Köln 3:2 - Achtelfinale: 1. FCS - Karlsruher SC i.E. 5:3 (0:0) - Viertelfinale: 1. FCS - Fortuna Düsseldorf i.E. 7:6 (1:1). Leverkusen: 1. Rd.: Al. Aachen - Bayer 1:4 - 2. Rd.: Bayer - SC Paderborn 1:0 - Achtelfinale: Bayer - VfB Stuttgart 2:1 - Viertelfinale: Bayer - Union Berlin 3:1. Mittwoch, 20.45 Uhr / ARD & Sky FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Finale: Samstag, 4. Juli, in Berlin Halbfinale Frauen Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg Mi. 14.00 Bayer Leverkusen - SGS Essen Mi. 16.00 Finale: Samstag, 4. Juli, in Köln.

Diese vierte Halbfinalteilnahme im Pokal stellt für das einstige Gründungsmitglied der Bundesliga ein ruhmreiches Kapitel in einer bewegten Klubgeschichte dar. So nah wie die Saarländer kam in der Historie des Wettbewerbs noch nie ein Viertligist dem Finale. Zugleich erscheint das nun für den 4. Juli terminierte Endspiel in Berlin durch die Corona-Krise noch viel weiter weg als vorher. Kapitän Manuel Zeitz und seine Kollegen haben wegen des Saisonabbruchs in ihrer Regionalliga seit 94 Tagen kein einziges Spiels mehr bestritten - und jetzt kommt gleich "das größte Spiel des Lebens", wie Zeitz sagt. Seit fast sechs Wochen bereitet sich Saarbrücken exklusiv auf diesen einen Höhepunkt vor.

Eine Herkulesaufgabe für alle Bereiche

Der Trainer Kwasniok möchte gegen den hohen Favoriten Leverkusen nicht weniger als "Sportgeschichte schreiben" und "den 9. Juni zum Feiertag für das Saarland machen". Das Problem sei nur: "Wir werden uns in den ersten 15, 20 Minuten an das Gefühl gewöhnen müssen, überhaupt wieder ein Spiel zu haben." Zudem werde die Siegchance auch nicht viel größer, weil Leverkusen seinen Leistungsträger Kai Havertz nicht einsetzen kann: "Alle Spieler bei denen sind besser als unsere Jungs", räumt Kwasniok ein.

Das hört sich nach einer Herkulesaufgabe an, und das gilt für alle Bereiche. Die Umsetzung des Hygienekonzepts, erklärte Geschäftsführer David Fischer, sei "eine riesige Herausforderung" gewesen für einen Klub, auf dessen Geschäftsstelle sonst nur noch der Sportliche Leiter Marcus Mann und vier Mitarbeiterinnen hauptamtlich beschäftigt sind. Zum Glück kannte man sich mit der Installation der aus England georderten mobilen Flutlichtanlage aus den vorherigen Pokalrunden schon aus. Dennoch wird an dem inzwischen bereits gewohnten Ausweichspielort in Völklingen - der altehrwürdige Ludwigspark in Saarbrücken wird seit 2016 umgebaut, ist aber immer noch nicht fertig - diesmal vieles anders sein.