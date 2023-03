Von Christof Kneer

Die Sache mit Josha Vagnoman hat sich Hansi Flick wirklich lange überlegt. Die Frage, die der Bundestrainer für sich beantworten musste, war ja kompliziert genug, und angesichts der Vorgeschichte wurde sie noch komplizierter. Würden die Leute das verstehen? Was würden sie davon halten, dass er, Flick, einen Spieler in seine Nationalmannschaft beruft, der in seinem Verein - einem brandheißen Abstiegskandidaten - fast ausschließlich auf der Ersatzbank sitzt?