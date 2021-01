Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner, Frankfurt

Schon einmal, vor knapp drei Monaten, stand beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine spektakuläre Präsidiumssitzung an. Damals war offenbar geworden, wie erbittert ein interner Konflikt zwischen Präsident Fritz Keller, 63, und Generalsekretär Friedrich Curtius, 45, geführt wird. Aber der Showdown wurde vertagt. Curtius, damals krankgeschrieben, erschien gar nicht zur Sitzung. Und der Verband tat hinterher kund, dass man die Dissonanzen gemeinsam aufarbeiten wolle.

Wenn das DFB-Präsidium an diesem Freitag wieder außerplanmäßig zusammentritt, ist eine solche Schlussverlautbarung unwahrscheinlich. Keller oder Curtius: Die Frage schwebt längst wie eine düstere Wolke über dem DFB. Vergeblich drängte manches hohe Gremiumsmitglied darauf, die Sitzung zu verschieben. Die Zeit für Rücksichtnahmen ist vorbei, es geht ums Ganze. Das zeigt eine weitere Eskalation am Vorabend des Präsidiumstreffens.

Die DFL will Curtius nicht mehr an ihren Gremiensitzungen teilnehmen lassen

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL), der Interessensverbund des Profibetriebs, richtete am Donnerstag eine glasklare Botschaft an den DFB. Sie erwartet, dass der DFB Curtius nicht mehr in die Gremien der Liga entsendet. "Das Präsidium hat einstimmig beschlossen, den DFB-Präsidenten zu bitten, künftig nicht mehr den aktuellen Generalsekretär zu Sitzungen (...) der Ausschüsse, Organe und Kommissionen der DFL zu entsenden", heißt es in dem Schreiben.

Dass die Liga um Geschäftsführer Christian Seifert und den auch als DFB-Vize amtierenden Aufsichtsratschef Peter Peters fest im Lager von Keller steht, ist kein Geheimnis. Ein so vernichtendes Misstrauensvotum gegen einen DFB-Generalsekretär ist dennoch einzigartig.

Hintergrund des Beschlusses, so heißt es in dem DFL-Schreiben weiter, sei die Tatsache, "dass in mehreren Fällen Indizien darauf hinweisen, dass Dienstleister, die durch den Generalsekretär im Namen des DFB beauftragt wurden und/oder an ihn berichten, Informationen und Interpretationen an Medien übermittelt haben, die darauf gerichtet waren, das Ansehen der DFL zu beschädigen." Aufgrund des "fehlenden Vertrauens" sei Curtius' Teilnahme an Sitzungen, "in denen vertrauliche Inhalte mitgeteilt und besprochen werden" nicht mehr möglich.

Das ist ein starkes Stück - zumal der DFL-Beschluss für das jetzt versandte Schreiben schon am 18. Dezember fiel. Die jüngsten Turbulenzen waren da noch gar kein Thema.

Präsident Keller forderte in dem Streit zuletzt einen internen Untersuchungsausschuss

Der Frontalangriff der Liga unterstützt Kellers zunehmend rigorosen Kurs gegen Curtius. Allerdings nicht nur gegen ihn: Im Lager des Generalsekretärs stehen in Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge weitere DFB-Granden. So viel Irritation herrscht auf Seite des Präsidenten über interne Vorgänge, so viel Unmut über Indiskretionen hat sich aufgestaut, dass Keller schon vor Wochenfrist die Einrichtung eines internen Untersuchungsausschusses angeregt hatte.

Er wolle "vollumfänglich die Informationen bereitstellen, die mir vorliegen und die mich dazu gebracht haben, kein Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Friedrich Curtius mehr zu haben", heißt es in einem Schreiben. Nun kursiert die Idee, dass Keller den 13 stimmberechtigten Präsidiumsmitgliedern seine Belege schon am Freitag präsentieren solle, damit sich alle ein Bild machen können. Curtius wiederum hat nach SZ-Informationen signalisiert, er wolle "mit all meinem Wissen und der dazugehörigen Aktenlage" zur Aufklärung beitragen. Was spricht also dagegen, endlich Tabula rasa zu machen?

Neben den beklagten Indiskretionen dient als Beleg für das zerrüttete Vertrauensverhältnis insbesondere ein Vorgang, der seit Jahresanfang zum finalen Treiber der Eskalation wurde: ein Vertrag mit einem Kommunikationsberater, dessen finanzielles Volumen dem Vernehmen nach im mittleren sechsstelligen Bereich liegen könnte.

Begleitende Medienarbeit: Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, auch wenn die Höhe dieser zusätzlichen Aufwendungen doch erstaunt. Aber vor allem will Kellers Seite nun wissen, ob diese diskrete Medienarbeit vielleicht zu den Verwerfungen sogar beigetragen hat, die letztlich in der Krisensitzung am Freitag gipfeln.