Er brennt so schön

Von Philipp Selldorf

Die Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kam Freitagmittag um kurz vor eins und betraf Männer und Frauen gleichermaßen: Künftig gelten, so ließ der DFB wissen, in der Frauen-Bundesliga und der dritten Männer-Liga "Nachhaltigkeitsrichtlinien". Was die Breitenwirkung dieses wichtigen Kommuniqués betrifft, hatte sich der DFB allerdings selbst Konkurrenz gemacht, indem er bereits zwei Stunden zuvor eine andere Depesche versandt hatte. Deren Überschrift lautete: "Bundestrainer Nagelsmann verlängert Vertrag bis zur WM 2026".