Vielleicht ist es ganz gut, dass deutsche Fußballerinnen sich in den idyllischen Ausläufern und nicht in der schönen Stadt Linz ihr Quartier gesucht haben. Am Sonntag gab es wegen des Linz-Donau-Marathons rund um den Hauptplatz kaum mehr ein Durchkommen, weil das Rennen mehr als 15 000 Menschen am Ufer der Donau auf die Beine brachte. Dass die Nationalelf der Frauen noch bis Montag in Hagenberg im Mühlkreis in der oberösterreichischen Wohlfühlregion bleibt, ehe sie im nächsten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.10/ZDF) gegen Island in Aachen antritt, traf bei den Spielerinnen allenthalben auf Zustimmung. "Ich mag es total, weil es hier so ruhig ist", sagte Klara Bühl, die als Doppeltorschützin gegen Österreich (3:2) dafür verantwortlich war, dass die Linzer Woche in halbwegs guter Erinnerung bleibt.