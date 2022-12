So erreicht Deutschland das Achtelfinale

Haben es am Donnerstagabend nicht komplett selbst in der Hand: Thomas Müller und Ilkay Gündogan.

Die deutsche Mannschaft braucht einen Sieg gegen Costa Rica, so viel ist klar. Gleichzeitig muss sie darauf hoffen, dass Spanien gegen Japan gewinnt. Aber was, wenn nicht? Die möglichen Szenarien im Überblick.

Am Donnerstagabend trifft Deutschland auf Costa Rica und Japan auf Spanien. Doch vor dem alles entscheidenden Spieltag der Gruppe E ist die Tabellenlage unübersichtlich. Auf den ersten Blick sieht es für den Tabellenletzten Deutschland nicht gut aus. Tatsächlich aber können die Deutschen sehr wohl noch weiterkommen - und selbst Tabellenführer Spanien ist keineswegs sicher im Achtelfinale. Was also wäre, wenn ...? Ein Überblick.

Spanien erreicht das Achtelfinale:

- bei einem Sieg oder Remis gegen Japan

- bei einer Niederlage gegen Japan, wenn gleichzeitig Deutschland und Costa Rica unentschieden spielen und die Tordifferenz weiter besser ist als die von Costa Rica

- bei einer Niederlage gegen Japan, wenn gleichzeitig Deutschland gegen Costa Rica gewinnt und die Tordifferenz weiter besser ist als die von Deutschland

Japan erreicht das Achtelfinale:

- bei einem Sieg gegen Spanien

- bei einem Remis gegen Spanien, wenn gleichzeitig Deutschland und Costa Rica unentschieden spielen

- bei einem Remis gegen Spanien, wenn gleichzeitig Deutschland gegen Costa Rica gewinnt und die Tordifferenz trotzdem besser ist als die deutsche

Costa Rica erreicht das Achtelfinale:

- bei einem Sieg gegen Deutschland

- bei einem Remis gegen Deutschland, wenn gleichzeitig Spanien gegen Japan gewinnt

- bei einem Remis gegen Deutschland, wenn gleichzeitig Japan gegen Spanien gewinnt und die Tordifferenz besser ist als die spanische

Deutschland erreicht das Achtelfinale:

- bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn gleichzeitig Spanien gegen Japan gewinnt

- bei einem Sieg gegen Costa Rica mit mindestens zwei Toren Differenz, wenn gleichzeitig Spanien und Japan unentschieden spielen

- bei einem Sieg gegen Costa Rica mit einem Tor Differenz, wenn gleichzeitig Spanien und Japan unentschieden spielen und Deutschland mehr Tore geschossen hat als Japan (Beispiel: Deutschland siegt 1:0, Japan spielt 0:0)

- bei einem hohen Sieg gegen Costa Rica, wenn gleichzeitig Japan gegen Spanien hoch gewinnt (Beispiel: Deutschland gewinnt 5:0, Japan 4:0)