Vor ein paar Monaten, als Deutschlands U17 in Ungarn Europameister wurde, verbreitete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Interview, in dem Torwart Max Schmitt sein Credo erklärte. "Du musst einfach die vollen 90 Minuten da sein", lautete es. Am Dienstag stand der Keeper der U19-Mannschaft des FC Bayern München neuerlich im Tor des DFB-Teams, diesmal im Achtelfinale der U17-WM in Indonesien gegen die USA. Und er zeigte, dass er sein Credo lebt. Nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten.

Wenige Minuten vor Ende der Partie in Bandung setzte der US-Amerikaner Matthew Carcaran aus 20 Metern zu einem sagenhaft gut angeschnittenen Schuss an. Doch Schmitt berechnete die Flugbahn des Geschosses perfekt, flog in die linke Ecke und lenkte den Ball mit einer spektakulären Parade um den Pfosten. Es war die Aktion, mit der er einen zwar nicht unbedingt brillanten, aber verdienstvollen 3:2-Sieg festhielt, und dem Team von Europameister-Trainer Christian Wück eine der höchsten Hürden bescherte, die das Turniertableau bereithält. Am Freitag trifft Deutschland im Viertelfinale in Jakarta auf Spanien, das vor Nachwuchsspielern des FC Barcelona nur so strotzt.

Die Partie gegen die US-Amerikaner hielt diverse Erkenntnisse parat; unter anderem, dass der frühere Bundesliga-Profi Charles Akkonor (VfL Wolfsburg) gute Fußballer-Gene besitzt. Sein Sohn, der unter dem Namen Charles Herrmann firmiert, schoss nach fünf Minuten ein Tor, das jahresrückblickverdächtig war: Er zirkelte einen 20-Meter-Freistoß aus halbrechter Position direkt unter die Querlatte. Das Maß an Sicherheit, das der Treffer dem DFB-Team bot, war erstaunlicherweise nur überschaubar. Denn danach wurden die deutschen Nachwuchsspieler zum ersten Mal bei diesem ob der Temperaturen außerordentlich anstrengenden Turnier einer echten Prüfung unterzogen.

Bilal Yalcinkaya erzielt den Siegtreffer für die deutsche U17 wie ein Futsal-Spieler

Nach einer Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr schoss Taha Habroune zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein (24.); dann aber hatte Herrmann seinen nächsten guten Auftritt. Nach einem Pass in die Tiefe von Eric da Silva Moreira spielte das BVB-Talent einen famosen Rückpass auf Mittelstürmer Max Moerstedt (Hoffenheim), der sein drittes Turniertor erzielte. Doch nach der Pause setzte der Druck durch die USA der deutschen Mannschaft noch viel stärker zu.

"Wir haben nicht wirklich Zugriff auf die Partie bekommen, hatten viele Fehler in Ballbesitz und sind unsicher geworden", sagte Trainer Wück nach der Partie, "wir sind im Grunde nur hinterhergelaufen." Als Leuchtturm der Defensive erwies sich Abwehrchef Finn Jeltsch (1. FC Nürnberg), er klärte eine Reihe von Aktionen der US-Amerikaner. Gleichwohl musste das DFB-Team neuerlich einen Ausgleich hinnehmen, diesmal auf denkbar unglückliche Weise. Ein Freistoß von David Vázquez, der als flache Hereingabe gedacht war, landete im Netz, ohne dass er von irgendeinem Spieler berührt worden wäre (82.). Der spätere Last-Minute-Held Schmitt verblieb auf der Linie - offenkundig, um auf der Hut zu sein, falls der Ball noch abgefälscht werden sollte.

Am Ende aber stach ein Joker: Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV, der erst wie ein Futsal-Spieler durch den Strafraum kurvte und dann aus kurzer Distanz zum 3:2-Endstand ins Tor traf (87.). "Das ist, worauf wir uns verlassen können: dass wir immer wieder Glanzpunkte setzen können", sagte Wück. Gegen Spanien ist das eine Tugend, die alles andere als verachtenswert ist. Zumal die Torproduktion bei der deutschen Mannschaft gerade funktioniert. In allen bisherigen Spielen hat das DFB-Team immer verlässlich drei Tore erzielt.