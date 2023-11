Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB), das ist allwöchentlich in den Fußballstadien der Republik zu beobachten, ist mittlerweile schon ritualisiert. Selbst verfeindete Fangruppierungen machen bisweilen gemeinsame Sache, zumindest akustisch, um den Verband zu schmähen, zum Beispiel, wenn eine Videoschiedsrichter-Entscheidung angekündigt wird. Wie sehr man als unbeliebt wahrgenommen wird, mag subjektiv geprägt sein - jetzt aber bekommen es die DFB-Funktionäre auch wissenschaftlich fundiert mitgeteilt: Eine Panelstudie der Hochschule Ansbach regt nicht sehr viel weniger an als eine grundsätzliche Neuorientierung des Verbandes. "Die Ergebnisse 2023", heißt es, "zeigen eine überaus kritische Positionierung" der Befragten gegenüber dem DFB.