10. März 2019, 17:04 Uhr Biathlon-WM Herrmann hat ihrem Leben eine neue Richtung gegeben

Bei der Biathlon-WM gelingt Denise Herrmann in der Verfolgung ein unglaubliches Rennen, mit dem sie Weltmeisterin wird.

Ihre Geschichte zeigt, dass es sich im Leben lohnt, neue Dinge anzupacken.

Von Saskia Aleythe , Östersund

Ein zweiter Blick musste schon sein. Hin zum Schießstand, oben ihr Name, darunter die fünf Scheiben, die Denise Herrmann allzu oft schon die Nerven gekostet hatten. Es war ihre letzte Schießeinlage an diesem Nachmittag in Östersund, und als sie auch diese beendet hatte, ging ihr nur ein Gedanke durch den Kopf: "Die sind wirklich alle umgefallen?"

Das allein wäre ja schon ein Spitzenresultat gewesen: ein Verfolgungsrennen mit nur zwei Fehlern zu beenden. Weil Herrmann, 30 Jahre alt, erst vor drei Jahren das Schießen gelernt hatte. Und nun? Ging sie als Führende in einem WM-Rennen auf die Schlussrunde, "wie in Trance". Sie, die beste Läuferin im Feld - was sollte ihr noch passieren? Es waren dann die wohl schönsten letzten Meter ihrer Karriere: Als sie um 14.15 Uhr auf die Ziellinie einbog, war aus der ehemaligen Langläuferin Denise Herrmann die Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann geworden. "Das war ein perfekter Tag für mich. Ich bin so froh, dass mir so etwas Großes gelungen ist", sagte Herrmann nach den ersten Glückwünschen.

Unter anderem von Laura Dahlmeier, die sich wie im Sprint die Bronzemedaille sicherte, kurz vor dem Ziel noch eingeholt von Norwegens Tiril Eckhof. Doch um Dahlmeier drehten sich die Gespräche an diesem Tag nicht, auf dem Podium ganz oben stand tatsächlich Herrmann. Und ihre Geschichte ist ja eine, mit der sich auch über wichtige Entscheidungen philosophieren lässt: Wie viel Mut braucht man, um dem Leben noch mal eine neue Richtung zu geben?

Schon bevor sie mit den Skiern über die Ziellinie glitt, hielt sich Herrmann die Hände vors Gesicht, dabei lohnte es sich doch hinzuschauen: In all den Jahren, in denen sie als Langläuferin Einzelrennen beendet hatte, reichte es doch am Ende nie zu einer WM-Medaille. Mit ihren Top-Ten-Plätzen war Herrmann eine sehr gute Sportlerin, die Übermacht der Skandinavier aber nicht zu durchbrechen - anders als im Biathlon. Mit zwölf Jahren zog Herrmann ins Sportinternat in Oberwiesenthal, 35 Kilometer von ihrem Heimatort Bockau entfernt. Als sie 18 war, wurde Herrmann auf Clenbuterol positiv getestet, sie führte das auf die Einnahme eines Hustensafts zurück. Der Deutsche Skiverband sperrte sie für ein Jahr. Auch das kam nochmal zur Sprache an diesem Tag in Östersund, Mittelschweden.

Wenn sie jemals etwas gewinnen wollte im Biathlon, dann musste sie sich in Östersund gut anstellen, das war Herrmann schon vor dem WM-Start klar. Es ist ein Ort, mit dem sie die besten Erinnerungen verbindet, "hier muss ein bisschen positive Energie für mich herumschwirren", sagte sie selber. 2017 hatte sie hier im Weltcup den Sprint und die Verfolgung gewonnen. Die Loipe liegt ihr: anspruchsvoll, mit vielen Kurven und harten Anstiegen - niemandem kommt das so entgegen wie ihr. "Ich liebe die Runde einfach", sagte Herrmann schon am Donnerstagabend, da hatte sie gerade mit der Mixed-Staffel Silber gewonnen.