Interview: Sebastian Winter

Für Dajana Eitberger, 32, beginnt in diesem Winter ein neues Kapitel. Die Rodel-Weltmeisterin ist vom Einer in den Doppelsitzer gewechselt, am 8./9. Dezember startet die Wahl-Augsburgerin mit ihrer Partnerin Saskia Schirmer aus Berchtesgaden beim Rodel-Weltcup in Lake Placid in die Saison. Das Gefährt ist schon fünf Tage vor dem Nationalteam angekommen, Eitberger und Schirmer reisten am 28. November nach. Eitbergers Sohn Levi, 3, wird die Rennen von zu Hause aus am TV verfolgen - wie immer euphorisch.