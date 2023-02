Gabriel Clemens besucht die Biathlon-WM in Oberhof. Was sich Darts-Sportler von den Wintersportschützen abgucken können.

Glosse von Korbinian Eisenberger, Oberhof

Er stand da, eine leichte Wind-Böe blies ihm in die Haare, ansonsten war Wind weniger das Thema, dafür Bö. Johannes Thingnes Bö, um genauer zu sein, schon wieder holte er Gold. Neu war indes der Mann, der ihm dabei im Windhauch zusah. Es handelte sich um den deutschen Dartsprofi Gabriel Clemens, der seit dem Erreichen des WM-Halbfinals im Pfeilwurf zu erheblicher Prominenz gelangt ist. "German Giant" wird er genannt. Und so mancher in der Oberhofer Biathlon-Arena dürfte sich gedacht haben: Hat sich da einer in der Sportart vertan?

Der Saarländer Clemens war am Dienstag natürlich ganz bewusst hierhergekommen, so wie manch andere Prominenz sich anlässlich der Biathlon-WM in Thüringen blicken ließ. Es gibt ja schließlich ein VIP-Zelt hier, und dort war am Dienstagabend prompt auch der "German Giant" zu beobachten. Natürlich warf er auch hier wieder Darts - natürlich auch auf Scheiben, aber eben auf Biathlon-Scheiben. Der sächsische Ex-Biathlet Michael Rösch trat gegen ihn an. Und das wirft logischerweise die Frage auf: Wer kann sich hier von wem eine Scheibe abschneiden?

Der Darts-Sport, eine doch eher statische Disziplin, dürfte sicherlich etwas Bewegung vertragen. Die Frage ist, wie genau. Beim Showdarts auf die Biathlon-Scheiben hat sich Gabriel Clemens hierzu gleich erkundigt. Ob er nach seiner Wurfeinlage nun langlaufen müsse? Musste er nicht. Eine zweite Möglichkeit der gegenseitigen Inspiration wurde gänzlich ignoriert, dabei betrifft sie das Kernelement im Darts und im Biathlon: Zielen auf Scheiben.

Kenner wissen, dass es im Darts nur eine Wurf-Stellung gibt, die im Stehen. Ganz anders im Biathlon, wo ja auch noch liegend geschossen wird, der Abwechslung halber, das schätzen die Fans. Und das wäre doch mal eine spannende Neuerung für den Weltdartsverband PDC und die wachsende Darts-Fanschar: Liegendwerfen. Es muss ja nicht sofort so geschmeidig aussehen wie beim Biathleten Bö. Bei Bedarf würde der "Eastgerman Enormous" Michael Rösch ganz bestimmt assistieren.