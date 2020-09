Von Sven Haist, London

Frank Lampard, 42, hätte vor José Mourinho, 57, gewarnt sein müssen. Vier Jahre spielte Lampard einst im Mittelfeld unter seinem jetzigen Trainerkollegen Mourinho, mit dem er gemeinsam beim FC Chelsea zwei Meisterschaften gewann. Die Tricks, mit denen der gewiefte wie streitbare Portugiese seine Kontrahenten piesackt, hätte Lampard also kennen können. Und er hätte als jetziger Chelsea-Trainer auch wissen müssen, dass Mourinho, gerade im Dienste der Tottenham Hotspur, sein Wirken am ehemaligen Arbeitsplatz mit gemischten Gefühlen betrachtet.

Trotzdem ließ sich Lampard am Dienstagabend in der 27. Minute des Ligapokal-Achtelfinals zwischen Tottenham und Chelsea (das Tottenham zu Hause im Elfmeterschießen gewann) zu einem Wortgefecht mit Mourinho hinreißen. Zu diesem Zeitpunkt lag Chelsea vorne durch das erste Pflichtspieltor des deutschen Nationalstürmers Timo Werner (19.). Wie im leeren Stadion gut zu hören war, rief Mourinho seinem Kontrahenten erbost zu: "Verdammt noch mal, Frank, wenn es 0:3 stehen würde, ständest du nicht hier (in der Trainerzone)!"

Mourinhos spitze Bemerkung zielte auf Chelseas 3:3 am Wochenende in der Premier League ab, als West Bromwich zur Halbzeit 3:0 geführt und Lampard das Spiel nach den Gegentoren weitgehend resigniert von der Ersatzbank aus verfolgt hatte, ehe sein Team doch noch das Unentschieden schaffte. Genüsslich führte Mourinho aus, dass es ihm leidgetan habe, ihn "wirklich traurig und ruhig auf seinem Platz" gesehen zu haben. Daher sei sein Rat von einem alten an einen jungen Coach gewesen: "Bleibe am Seitenrand, wenn dein Team hinten liegt und verhalte dich ruhig, wenn dein Team vorne liegt. Wir brauchen in Führung liegend nicht die Protagonisten zu sein."

Mit seiner Äußerung ließ Mourinho Lampard in aller Öffentlichkeit dastehen wie einen, der, nun ja, nach einer Saison bei Zweitligist Derby County erst seit 15 Monaten als Trainer in der Premier League arbeitet.

Vor dem Elfmeterschießen steht Lampard die Anspannung ins Gesicht geschrieben

Nach dem Spiel war Lampard sichtlich bemüht, den für ihn pikanten Vorfall herunterzuspielen. Er habe nur "etwas Spaß an der Linie" mit Mourinho gehabt, sagte Lampard, "ich habe ihm gesagt, dass er mehr mit dem Schiedsrichter redet als mit seinen Spielern." Aber Mourinho kannte kein Erbarmen. Mehrere gezielt wirkende Seitenhiebe griffen dessen Autorität weiter an. In den britischen Medien hat Lampard aufgrund seiner Verdienste als Spieler eine Art Welpenschutz vorgefunden, bis er sich in den vergangenen Wochen mit einigen fragwürdigen Personalentscheidungen sowie einem teils schroffen Umgang selbst angreifbar gemacht hat. Darunter fällt etwa die Zurückstufung des im Verein angesehenen deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, den Lampard zu Saisonbeginn abservierte und der sich momentan nach einem neuen Verein umsieht.

Und dann trickste ihn Mourinho auch noch vor dem Elfmeterschießen aus. Mit demonstrativer Zufriedenheit lief er auf Lampard zu, um ihm die Hand zu reichen. Zuvor hatte Mourinho auf dem Platz bereits freudig seine Spieler geherzt und mit seiner Körpersprache deutlich gemacht, dass das finale Resultat an der positiven Meinung zur Leistung seines Teams nichts mehr ändern würde. Hinter dem Vorgehen steckte das Kalkül, den eigenen Profis im Nervenspiel aus elf Metern die Sorge vor der Niederlage zu nehmen - und vor allem den Kontrast zur Lage bei seinem Ex-Verein zu schärfen. Denn die Anspannung war Lampard ins Gesicht geschrieben, besonders nach der verspielten Führung. Trotz sichtbarer Überlegenheit war Eric Lamela für Tottenham der Ausgleich gelungen (83.).