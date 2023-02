Champions League:Josko Gvardiol rettet das Remis - und die Hoffnung

Josko Gvardiol, sonst eher fürs Verteidigen zuständig, schraubte sich gegen ManCity zu einem Kopfballtreffer in die Höhe - doch er agierte auch am Boden stark.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Die Pressekonferenz von Pep Guardiola war fortgeschritten, da wurde Wortmeldung um Wortmeldung zurückgezogen. Und sie wurde dann auch beendet, mit einem nicht ganz ernst gemeinten Rüffel des 52-Jährigen ob der Einfallslosigkeit der aus England mitgereisten Reporter: "Ihr seid heute nicht sehr kreativ..." sagte er, als er sich von seinem Stuhl erhob und lächelte süffisant.

Die Bemerkung ergab sich daraus, dass ein Reporter nach dem anderen seinen Beitrag wieder zurückgezogen hatte, weil die Erkundigung, die sie zum besten geben wollten, bereits eingeholt worden war. Die Frage lautete: Was Guardiola nur seiner Mannschaft gesagt habe, als er sie nach dem Schlusspfiff vor aller Augen auf dem Rasen zusammengerufen hatte -ein Prozedere, das alles andere als Usus ist.

"Kopf hoch!", das sei die Botschaft gewesen, denn das 1:1 bei RB Leipzig sei alles andere als ein schlechtes Resultat, berichtete Guardiola. Zumal er ohne größere Erwartungen nach Leipzig gereist sei: "Ich kenne dieses Land", sagte der frühere Bayern-Trainer (2013-2016) - und meinte vor allem: die deutschen Mannschaften, die niemals, unter keinen Umständen, ein Spiel aufgeben.

Man muss nicht 1991 auf dem Betzenberg dabei gewesen sein, um Guardiolas mitunter traumatische Beziehung zu deutschen Gegnern in Europas Königswettbewerb zu verstehen. Aber jenes Jahr war prägend. Seinerzeit rettete sich der FC Barcelona mit dem jungen "Sechser" Guardiola gegen den 1. FC Kaiserslautern in die damalige Gruppenphase des Meisterwettbewerbs - in der Nachspielzeit, durch ein legendäres Kopfballtor von José Mari Bakero, das den Weg zum Finale von Wembley 1992 offen hielt. Um aber die Frage zu beantworten, warum sich die City-Angestellten in Grund und Boden ärgerten, dass in Leipzig nur ein Remis herausgesprungen war, brauchte es nur ein einigermaßen funktionstüchtiges Kurzzeitgedächtnis. Denn in der ersten Halbzeit hatten die Engländer ihren Gastgeber in einer Weise vorgeführt, wie es auf dem Niveau dann doch eher selten vorkommt.

"26 Prozent Ballbesitz zur Pause, das ist natürlich unterirdisch", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose

"26 Prozent Ballbesitz zur Pause, das ist natürlich unterirdisch", konzedierte Leipzigs Trainer Marco Rose. Und Xaver Schlager, österreichischer Mittelfeldspieler, wies darauf hin, wie schädlich die einschläfernden Phasen ohne jede Ballberührung gewesen waren. "City hat immer wieder verlagert, verlagert, verlagert, und wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen", dozierte Schlager, "und je mehr Du läufst gegen die, umso schwieriger wird's auch bei eigenem Ballbesitz, weil der Puls extrem hoch ist", folgerte er, "und dann triffst du die falschen Entscheidungen". So wie er selbst vor dem 0:1.

Detailansicht öffnen Zwei Trainer, zwei Richtungen: Pep Guardiola und Marco Rose, glauben beide ans Weiterkommen ihres Teams. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

"Ich wollte dem Konny (Laimer) den Ball in den Vorderfuß spielen, damit er gleich nach vorne attackiert. Ich glaub', bei ihm war der Puls auch hoch: Er hat mir gesagt, dass er sich in dem Moment orientierte", sprich: "kurz geschaut hat, ob einer bei ihm ist". Er selbst habe im Rücken gemerkt, dass sich "der Erling" näherte, also ein schnaufender Bison namens Haaland. Deshalb wirkte die RB-Defensive nachvollziehbar nervös, "und dann kommt das Missverständnis dabei raus."

Die Folge: Jack Grealish fing den Ball ab und steckte ihn auf Riyad Mahrez durch, der an einer Torwartstatue namens Janis Blaswich vorbei einschoss. Zuvor hatte City-Kapitän Ilkay Gündogan den Ball durch die Beine laufen lassen - und seinen Bewacher Josko Gvardiol damit aus dem Gefecht genommen. Er war ohne echte Chance, den Ball zu berühren. Und Leipzig konnte von Glück reden, dass City sich darin gefielt, die Kugel kreisen zu lassen, ohne das Tempo oder die Tiefe der eigenen Aktionen zu variieren. Denn: Das sorgte dafür, dass die spektakuläre Steigerung nach der Pause Früchte abwarf. Leipzig rettete ein Remis und die Hoffnung fürs Rückspiel in drei Wochen. "Die zweite Halbzeit war wirklich gut", sagte Trainer Rose.

Einigermaßen kurios war dabei, dass den Ausgleichstreffer Innenverteidiger Gvardiol besorgte. Nicht nur wegen des unvermeidlichen Wortspiels, das möglich wurde ("Gvardiol 1 - Guardiola 1", freute sich etwa The Daily Telegraph), sondern auch, weil der Kroate in der ersten Halbzeit zu den wenigen Spielern bei RB zählte, die an ihre Normalform heranreichten. Sein Treffer war ein Kopfstoß, der um einiges imposanter und wuchtiger war als der von Guardiola einst bejubelte Treffer von Bakero. Gvardiol schraubte sich in die Höhe, als wollte er mit der Stirn nicht einen Ball, sondern die Glocke eines Kirchturms treffen, und traf nach einer kurz ausgeführten Ecke. Dingdong.

Gvardiol bewies damit, dass ihn der mediale Lärm um seine Person nicht berührt, wie auch Trainer Rose feststellte. Zu Beginn der Woche war er in den Schlagzeilen gewesen, ob eines Interviews mit der Times, das nach Darstellung der Leipziger nicht in allen Nuancen den Ton des Gesprächs wiedergab. "Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen", war Gvardiol dort zitiert worden; die Bemerkung, er wolle Christopher Nkunku zum FC Chelsea folgen, sei eher im Scherz geäußert worden sein. "Leider sieht man in der Zeitung das Lachen nicht", sagte Trainer Rose (ohne dabei zu lachen, übrigens).

In Leipzig sind sie sich sicher, Gvardiol halten zu können: "Josko ist unser Spieler, und er bleibt unser Spieler"

In Leipzig weiß man, dass Gvardiol einer der aufregendsten Spieler im Kader ist. Schon im vergangenen Jahr soll Chelsea 90 Millionen Euro für den Kroaten geboten haben. Am Ende verlängerte Gvardiol den Kontrakt; dass er in besagtem Interview auch betonte, sich ein weiteres Jahr in Leipzig vorstellen zu können, ging ein wenig unter. Und gibt den Verantwortlichen bei RB perspektivisch so viel Hoffnung wie Gvardiols Treffer fürs mögliche Viertelfinale.

"Ich als Trainer möchte mit den besten Spielern zusammenarbeiten, weil wir Dinge weiterentwickeln wollen. Josko ist unser Spieler, und er bleibt unser Spieler", sagte Rose. Nur, was wenn doch eine dreistellige Millionensumme geboten wird? Manager Max Eberl betonte, dass Leipzig "definitiv kein Verkaufsverein" und zweitens ambitioniert sei. "Wir wollen Titel sammeln und dafür brauchen wir gute Spieler", sagte Eberl.

Objektiv ist auch in dieser Saison die Chance gegeben, weitere Titel zu holen: In der Bundesliga liegt Leipzig vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München, die Titelverteidigung im DFB-Pokal führt im Viertelfinale daheim über Borussia Dortmund - und das Tor zur Runde der letzten Acht der Champions League ist nach dem Mittwochabend nicht geschlossen. Und auch wenn das nach der ersten Halbzeit wie ein Wunder anmutet, so gab es in der Geschichte doch schon größere. Zum Beispiel das Tor des kleinen Bakero auf dem Betzenberg.