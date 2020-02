Es waren fast 86 Minuten gespielt im Beranbéu-Stadion, und der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato dürfte nicht mal geahnt haben, dass er drauf und dran war, Geschichte zu schreiben. Auf der großen Bühne des Estadio Santiago Bernabéu, die so ziemlich alles gesehen hat seit ihrer Eröffnung in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Legenden des Sports in fremden Hemden, vor allem aber im eigenen, makellosen weißen Dress haben dort brilliert; es gab Niederlagen und Triumphe, ein umgefallenes Tor, Eklats bei Freundschaftsturnieren und sogar eine rote Karte gegen einen Taubstummen. Wegen Schiedsrichterbeleidigung. Niemals jedoch hatte es dies gegeben: eine rote Karte *und* einen Elfmeter gegen Real Madrid im gleichen Spiel. Und da war sie nun also, die 86. Minute, als der Endstand von 2:1 für City längst hergestellt war.

Gabriel Jesús, brasilianischer Stürmer bei Manchester City, kreuzte bei einem Konter den Weg von Real-Verteidigerlegende Sergio Ramos und kam am Strafraum zu Fall. Und Referee Orsato, der schon in der 83. Minute zurecht auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte, weil Dani Carvajal Citys elektrisierenden Stürmer Raheem Sterling gefoult hatte, zückte sofort Rot gegen Ramos. Geschichte, wie gesagt, die es beim Sieg von City in Madrid, auch in anderer Hinsicht zu bestaunen gab. Denn Pep Guardiola ist nun nach neun Visiten im Bernabéu und bei nur einer Niederlage (mit dem FC Bayern) der Trainer mit den meisten Siegen im Bernabéu-Stadion (sechs). Und Sergio Ramos darf nun stolz darauf sein, mit den legendären Edgar Davids und Zlatan Ibrahimovic gleichgezogen zu haben, den Spielern mit den meisten roten Karten der Champions-League-Geschichte, nämlich vier. Nun fehlt er im Rückspiel, was verdächtig an das vergangene Jahr erinnert. Denn da fehlte Ramos wegen einer absichtlich provozierten dritten gelben Karte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam.

Es war lange kein überragender Fußballabend gewesen, jedenfalls nicht, wenn man die gängigen Klischees als Maßstab anlegte. In der ersten Halbzeit konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Spieler beider Mannschaften dem früheren Guardiola-Schüler Thomas Müller beipflichten wollten. Der Bayern-Profi hatte in einem Interview mit dem Onlineportal The Athletic suggeriert, dass Guardiola die Spieler vor wichtigen Partien mit zu vielen Daten und zu extravaganten Ideen füttere. Was anfangs zu sehen war, erinnerte mehr an Taktiktafeldünkel denn an testosterongeladene Europapokalnächte. Peps Überraschung von Mittwoch: Er ließ seinen im Grunde einzigen Strafraumstürmer, den Argentinier Sergio Agüero, auf der Bank, und bot den arbeitsameren Brasilianer Gabriel Jesus auf, weil er, wie er später erklären sollte, das Angriffsspiel so breit wie möglich ziehen wollte. Wenn sie frontal zum Ball stehen können, seien Reals Innenverteidiger Sergio Ramos und Raphael Varane - gepaart mit den beiden defensiven Mittelfeldspielern Fede Valverde und Casemiro - nicht zu schlagen.

Und auch Real-Trainer Zinédine Zidane zeigte Experimentierfreude: Er ließ zur Überraschung aller den deutschen Nationalspieler Toni Kroos auf der Bank. "Das richtet sich nicht gegen Toni, er ist einer unserer wichtigsten Spieler", sagte er, er habe nur etwas ausprobieren wollen. "Ich war erst ein bisschen überrascht, ich dachte erst, er wäre verletzt", sagte Kroos' Nationalmannschaftskollege und Manchester-Profi Ilkay Gündogan nach der Partie bei Sky. Für Verwunderung sorgte, dass Kroos nicht mal zum Aufwärmen geschickt wurde. "Ich hab' den Eindruck, da ist irgendwas", sagte der nun für den Radiosender Cadena SER arbeitende Ex Profi Álvaro de Benito. Und ob Zidane die Entscheidung noch bereut hat, wurde nicht ganz klar.

Grund dazu hätte er schon gehabt. Vielleicht hätte der Spielkontrolleur Kroos verhindert, dass die Partie einen nicht völlig ungewöhnlichen, aber in dieser Umfänglichkeit aber doch seltenen Hang zur Paradoxie auslebte. Der Brasilianer Vinícius Jr., der in der ersten Halbzeit das leere Tor verfehlt hatte, legte nach einem brutalen Fehler von Kyle Walker den Ball quer auf Isco, der nur einzuschieben brauchte, um Real Madrids Führung zu erzielen (60.). Und paradox war das deshalb, weil es genau in die Phase fiel, in der City überlegen war. Dann hatte es den Anschein, dass Real Madrid nach der Führung Übergewicht hatte, doch auf einmal ging die Saat Guardiolas auf. Er hatte seine Spieler angehalten, immer wieder den Rücken von Reals Rechtsverteidiger Carvajal zu suchen. Es gelang zunächst dem brillanten Kevin De Bruyne, der eine Flanke auf Gabriel Jesus schlug, der Brasilianer verwandelte per Kopf. Dann eben holte Sterling den Elfmeter heraus, den De Bruyne zum 2:1 verwandelte. Beziehungsweise zum ersten Sieg einer englischen Mannschaft nach dem Brexit in einem Champions-League-Spiel.

Für Real Madrid wiederum war das 1:2 die dritte Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Im Pokal ausgeschieden, in der Champions League groggy und in der Liga an Tabellenplatz zwei: Man hat die "madridistas" schon mal ausgeglichener erlebt als am Mittwochabend. Denn am Sonntag steht die nächste Herausforderung vor der Tür: Spitzenreiter FC Barcelona hat sich zum Clásico angemeldet. Und bei einer Niederlage könnte es eng werden für Zinédine Zidane.